BENZİNE İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 12 Kasım 2026 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Küresel petrol piyasasındaki aşağı yönlü hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt tabelalarının da değişmesine neden oldu. Benzin grubunda uygulanan son indirimle birlikte yeni tarifeler istasyonlardaki pompalara yansırken, araç sahipleri güncel fiyatları araştırmaya başladı. Akaryakıt maliyetlerini yakından takip eden sürücüler, 12 Kasım Perşembe günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarının hangi seviyede olduğunu merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel pompa fiyatları ve son indirim sonrası oluşan rakamlar...