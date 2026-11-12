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        Haberler Bilgi BENZİNE İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 12 Kasım 2026 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

        BENZİNE İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 12 Kasım 2026 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

        Brent petrol piyasasında kaydedilen gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzin fiyatlarında yapılan son indirimle birlikte pompa fiyatları yeniden güncellenirken, sürücüler de benzin, motorin ve LPG ücretlerindeki değişimleri yakından takip etmeye başladı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrası araç sahipleri, 12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte üç büyükşehirdeki güncel akaryakıt fiyatları ve son indirim sonrası pompaya yansıyan rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 09:32 Güncelleme:
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        Küresel petrol piyasasındaki aşağı yönlü hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt tabelalarının da değişmesine neden oldu. Benzin grubunda uygulanan son indirimle birlikte yeni tarifeler istasyonlardaki pompalara yansırken, araç sahipleri güncel fiyatları araştırmaya başladı. Akaryakıt maliyetlerini yakından takip eden sürücüler, 12 Kasım Perşembe günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarının hangi seviyede olduğunu merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel pompa fiyatları ve son indirim sonrası oluşan rakamlar...

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        BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

        Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, akaryakıt piyasasında beklenen indirimi beraberinde getirdi. Benzinin litre fiyatına 12 Kasım 2026 Perşembe gününden itibaren yaklaşık 3,40 TL indirim uygulanırken, yeni fiyatlar akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıdı.

        İşte 12 Kasım Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI FİYATLARI 12 KASIM 2026

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin: 71.20 TL
        Motorin: 95.20 TL
        LPG: 50.70 TL

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        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin: 71.00 TL
        Motorin: 95.10 TL
        LPG: 50.10 TL

        5

        Ankara Akaryakıt Fiyatları 12 Kasım

        Benzin: 72.20 TL
        Motorin: 96.40 TL
        LPG: 50.79 TL

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        İzmir Akaryakıt Fiyatları 12 Kasım

        Benzin: 72.40 TL
        Motorin: 96.60 TL
        LPG: 50.70 TL

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