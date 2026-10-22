BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının Türkiye'deki yayın bilgileri, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Verilen bilgilere göre mücadele TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.