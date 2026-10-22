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        Haberler Bilgi Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi BJK maçı şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler...

        Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi BJK maçı şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler...

        UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki maçını kazanarak 6 puana ulaşan Beşiktaş, 3. hafta mücadelesinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek. Siyah-beyazlıların Dolmabahçe'de oynayacağı karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Crystal Palace maçı tarihi, saati ve canlı yayın ekranına ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 06:31 Güncelleme:
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        Beşiktaş - Crystal Palace maçı, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında heyecanla beklenen karşılaşmalar arasında yer alıyor. İlk iki haftayı galibiyetle tamamlayan siyah-beyazlılar, sahasında oynayacağı üçüncü hafta mücadelesinde puan serisini sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler, “Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte, Beşiktaş - Crystal Palace maçının saati ve yayın bilgileri…

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        BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 3. haftasındaki Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak.

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        BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının Türkiye'deki yayın bilgileri, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Verilen bilgilere göre mücadele TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

        UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak Beşiktaş - Crystal Palace maçında Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie görev yapacak.

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        BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak 6 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede galibiyet alarak Avrupa kupalarındaki başarılı başlangıcını sürdürmeyi amaçlıyor.

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        BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş muhtemel 11'i:

        Kaleci: Alexander Nübel

        Savunma: Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz

        Orta saha: Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Fabio Miretti

        Hücum: Leandro Trossard, Ernest Poku, Dušan Vlahović

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        Crystal Palace muhtemel 11'i:

        Kaleci: Walter Benítez

        Savunma: Jaydee Canvot, Axel Disasi, Chris Richards

        Orta saha: Óscar Mingueza, Quinten Timber, Adam Wharton, Tyrick Mitchell

        Hücum: Yéremy Pino, Ismaïla Sarr, Jørgen Strand Larsen

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        #Crystal Palace
        #maç
        #UEFA Avrupa Ligi
        #BJK
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