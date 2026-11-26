Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Hapoel Beer Sheva ile üç puan mücadelesine çıkıyor. Geride kalan dört haftada 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, kazanarak doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Güvenlik değerlendirmelerinin ardından karşılaşmanın İstanbul yerine Gürcistan'da oynanmasına karar verildi. Peki, Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı muhtemel 11'leri...