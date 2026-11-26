Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan beşinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bu kapsamda temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği karşılaşmanın oynanacağı stat ise güvenlik gerekçeleri nedeniyle değiştirildi. İstanbul'da oynanması planlanan mücadele, Gürcistan'ın Batum kentine alındı. Beşiktaş, deplasman atmosferinde oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ilk 8'deki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva mücadelesi maç saati ve canlı yayın bilgisi...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Hapoel Beer Sheva ile üç puan mücadelesine çıkıyor. Geride kalan dört haftada 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, kazanarak doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Güvenlik değerlendirmelerinin ardından karşılaşmanın İstanbul yerine Gürcistan'da oynanmasına karar verildi. Peki, Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı muhtemel 11'leri...
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK, STAT NEDEN DEĞİŞTİ?
Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile İstanbul'da oynaması planlanan karşılaşmasının adresi değişti. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda mücadele, Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadium'da oynanacak.
Karşılaşma seyircili gerçekleştirilecek. Böylece Beşiktaş, taraftarlarının desteğiyle Gürcistan'da galibiyet arayacak.
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Siyah-beyazlılar, Hapoel Beer Sheva karşısında kazanması halinde puanını 10'a yükseltecek.
İlk 8 içerisinde yer alarak doğrudan son 16 turuna kalmayı hedefleyen Beşiktaş için bu mücadele büyük önem taşıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Beşiktaş: Doğan, Taylan, Djalo, Emirhan, Ouattara, Orkun, Salih, Ndidi, Cerny, İlhan, Oh.
Hapoel Beer Sheva: Wolff, Mizrahi, Diop, Vitor, Amador, Yehoshua, Forson, Zahi Ahmed, Abu Rumi, Malede, Zlatanovic