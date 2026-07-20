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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 21-22-24 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU | Bu Salı, Çarşamba, Cuma BİM’e gelecek indirimli ürünler neler? Şişme Jakuzi, Masaj Koltuğu ve daha fazlası...

        BİM 21-22-24 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU | Bu Salı, Çarşamba, Cuma BİM’e gelecek indirimli ürünler neler? Şişme Jakuzi, Masaj Koltuğu ve daha fazlası...

        BİM'in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürünler listesi, farklı kategorilerdeki kampanyalarla alışveriş severlerin karşısına çıkıyor. 21 Temmuz Salı günü gıda, şarküteri ve soğuk içecek ürünleri raflardaki yerini alırken, 22 Temmuz'da internet üzerinden satışa sunulacak özel seçenekler dikkat çekiyor. Kampanya takvimi 24 Temmuz Cuma günü ise ev tekstili, mutfak ürünleri ve banyo gereçleriyle devam edecek. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünler satışa çıkacak? İşte günlere göre öne çıkan aktüel ürünler ve kampanya ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 15:13 Güncelleme:
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        1

        BİM’in 21, 22 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerinde geçerli olacak yeni aktüel ürün katalogları yayımlandı. Haftanın farklı günlerine yayılan kampanyalarda gıda ürünlerinden ev tekstiline, züccaciyeden yalnızca internet üzerinden satışa sunulacak özel seçeneklere kadar birçok ürün tüketicilerle buluşacak. 21 Temmuz Salı günü raflarda Hollanda peyniri aromalı mısır çerezi, yoğurt ve mevsim yeşillikli patates cipsi, ketçap aromalı cips, nacho mısır cipsi ile karpuz ve çilek aromalı soğuk çay gibi atıştırmalık ve içecekler yer alacak. Peki bu hafta BİM’de başka hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 21, 22 ve 24 Temmuz BİM aktüel kataloglarında öne çıkan ürünler ve kampanya ayrıntıları…

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        BİM 21 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Vip Soğuk Kahve Caramel Macchiato (250 ml) - 35 TL

        Le' Cola Kola & Vişne Aromalı Gazlı İçecek (330 ml) - 25 TL

        Hotline Enerji İçeceği (1 L) - 39 TL

        Munchiz Mısır Çerezi Hollanda Peyniri Aromalı (107 g) - 34,50 TL

        Lays Patates Cipsi Yoğurt ve Mevsim Yeşillikli (193 g) - 75 TL

        Ruffles Patates Cipsi Ketçap Aromalı (193 g) - 75 TL

        Doritos Mısır Cipsi Nacho (218 g) - 75 TL

        Herby Karpuz & Çilek Aromalı Soğuk Çay (1 L) - 52 TL

        Le Monatta Karadutlu Limonata (1 L) - 52 TL

        Uludağ Az Şekerli Portakallı Gazoz (2,5 L) - 72,50 TL

        Dimes Ananas Aromalı İçecek (1 L) - 59 TL

        Patiseath Meyve Bar Vişneli Bitter Çikolata Kaplı (35 g) - 45 TL

        Harmana Çözünebilir Hindiba Kahve (150 g) - 275 TL

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        Torku Dana Kangal Sucuk (500 g) - 315 TL

        Yörsan %0,5 Yağlı Süt (1 L) - 39 TL

        Banvit Çıtır Piliç Finger (1000 g) - 189 TL

        Banvit Piliç Baget (1000 g) - 69,90 TL

        Gedik Çıtır Piliç Burger (1000 g) - 125 TL

        Namet Dana Macar Salam (150 g) - 85 TL

        Pınar Hindi Salam (1000 g) - 159 TL

        Pınar Hindi Uzun Sosis (430 g) - 89 TL

        Aytaç Dana Döner Dürüm (180 g) - 79 TL

        Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g) - 329 TL

        Gündoğdu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (700 g) - 315 TL

        Gündoğdu Az Tuzlu Tulum Peyniri (350 g) - 199 TL

        Yeşilada Izgara Peyniri (250 g) - 89,50 TL

        4

        Alsan Riviera Zeytinyağı (5 L) - 899 TL

        Efsane Yerli Pilavlık Pirinç (5 kg) - 275 TL

        Mutlu Makarna Çeşitleri - 19,75 TL

        Pastavilla Lazanya (500 g) - 115 TL

        Doyum Bulgur Çeşitleri (1 kg) - 39 TL

        Dudomi Noodle Aşkı Peynirli Jalapeno (80 g) - 32,50 TL

        Uno Geleneksel Lavaş (390 g 25 cm) - 69 TL

        Wasa Susam Gevrek Ekmek (200 g) - 99 TL

        Ridada Glutensiz %100 Karabuğday Ekmeği (500 g) - 149 TL

        Yayla Salata Toping Çeşitleri (150 g) - 37,50 TL

        Ankara Üzüm Sirkesi (5 Lt) - 175 TL

        Zeytino Siyah Zeytin 351-410 Adet/Kg (2 kg) - 205 TL

        Lokman Mandalina Reçeli (1 kg) - 79,50 TL

        Yurttan Haşlanmış Konserve Çeşitleri (580 g) - 32,50 TL

        Ant Bahar Hindi Konserve Çeşitleri (120 g) - 74,50 TL

        Doğa Esmer Şeker Çeşitleri (500 g) - 64,50 TL

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        BİM 22 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

        İntex Şişme Jakuzili Spa Seti - 34.750 TL

        Saraylı Makaslı Platform 12 Metre - 875.000 TL

        Kumtel 15 Program Beyaz Cam Ankastre Set - 16.900 TL

        Kumtel Cam Kapaklı İçecek Dolabı Siyah 44 Lt - 7.900 TL

        Welmi Ev Tipi Portatif Infrared Sauna + Çok Fonksiyonlu Ayak Spa Masaj Aleti - 95.000 TL

        Happhom Elektrikli Masaj Koltuğu - 12.900 TL

        Homedius Royalty Pedli Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak - 9.990 TL

        Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak - 3.250 TL

        Homedius Multi Comfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak - 9.950 TL

        Homedius Multi Comfort Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak - 5.790 TL

        Homedius Ecosleep Tek Kişilik Kılıflı Sünger Yatak - 1.690 TL

        Nilfisk Basınçlı Yıkama Makinesi Core 130 - 5.500 TL

        Minderli Katlanır Sehpalı Şezlong Seti - 4.750 TL

        Saraylı Katlanabilir Tekerlekli Platform Merdiven - 25.000 TL

        Saraylı Rayan Çok Amaçlı Merdiven 4x3 - 5.900 TL

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        BİM AKTÜEL 24 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 799 TL

        Kiğılı Dynamic Kot Pantolon Erkek M/L 699 TL

        Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 100x200+30 cm 389 TL

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 160x200+30 cm 499 TL

        DAGi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 100x200+30 cm 259 TL

        DAGi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 160x200+30 cm 379 TL

        Ayak Havlusu 50x70 cm 179 TL

        Kaşmir Halı Coco Paspas 40x60 cm 229 TL

        Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt M, L, XL 369 TL

        Şortlu Pijama Takımı Erkek S,M / L,XL 299 TL

        Şortlu Pijama Takımı Kadın S,M / L,XL 269 TL

        Koltuk Örtüsü 170x200 cm 185 TL

        Katlanabilir Hasır Şapka Kadın 199 TL

        Hasır Şapka Kadın 199 TL

        Merserize Şapka Kadın 129 TL

        Kulaklı Şapka Çocuk 199 TL

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        Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 35 TL

        Ahşap Görünümlü Kirli Sepeti 55 L 379 TL

        Delikli Çamaşır Selesi 38 L 169 TL

        Okyanus Home Hazneli Sıvı Sabunluk 139 TL

        Okyanus Home Kova-Fırça Seti 479 TL

        2 Katlı Siyah Metal Üçgen Köşelik 239 TL

        Slim Askı Seti 10'lu 59 TL

        İnci Askı Seti 5'li 85 TL

        Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 36 x 69,5 cm 199 TL

        Clean & Clear Püsküllü Toz Alma Ürün Çeşitleri 89 TL

        Clean & Clear Standlı Hazneli Bulaşık Fırçası 139 TL

        Deterjan / Tablet Kutusu 2,6 L 99 TL

        Temizlik Ürün Çeşitleri 45 TL

        Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 25 TL

        Tuvalet Fırçası Çeşitleri 45 TL

        Yuvarlak Banyo Taburesi 119 TL

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        Paşabahçe Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri 350 cc 35 TL

        Paşabahçe Rain Büyük Kase 1460 cc 199 TL

        Paşabahçe Rain Çukur Tabak 20,6 cm 2'li 179 TL

        Paşabahçe Viola Su Bardağı 340 cc 3'lü 179 TL

        Paşabahçe Viola Meşrubat Bardağı 430 cc 3'lü 199 TL

        Paşabahçe Gravürlü Borcam Kare Fırın Tepsisi 3150 cc ~29,8 cm 349 TL

        Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı 24,6 cm 2'li 175 TL

        Paşabahçe Rain Servis Tabağı 26,3 cm 2'li 239 TL

        Paşabahçe Echo Çay Bardağı 160 cc 6'lı 239 TL

        Paşabahçe Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı 27,6x16,2 cm 199 TL

        Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı 16,6 cm 2'li 109 TL

        Paşabahçe Rain Tatlı Tabağı 19,8 cm 4'lü 299 TL

        Paşabahçe Villa Patisserie 2 Katlı Sunumluk 2x215 cc 189 TL

        Paşabahçe Petite Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 26,4 cm 325 TL

        Paşabahçe Elegant Oval Servis Tabağı 27,8x16,3 cm 199 TL

        Glass in Love Renkli Şekilli Cam Pipet Seti 4 Pipet + 1 Temizleme Fırçası 69 TL

        Glass in Love Çift Cidarlı Borosilikat Bardak 120 cc 2'li 199 TL

        Cam Kahve Yanı Su Bardağı 160 ml 6'lı 159 TL

        Porselen Kase Seti 10 cm 3'lü 119 TL

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