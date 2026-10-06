BİM 6 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ SATIŞTA! BİM 6-9-11 Ekim aktüel kataloğunda neler var? Mini Ütü Masası, Cam Set Üstü Ocak, Valiz Çeşitleri geliyor...

BİM’de haftanın yeni aktüel ürünleri için satış süreci başladı. 9-11 Ekim tarihli kataloglarda yer alan fırsatlar tüketicilerin ilgisini çekerken, mağazalarda raflara gelecek ürünler de yakından takip ediliyor. Yeni katalogda Petek Kurutmalık, Mini Ütü Masası, Bambu Tabanlı Saklama Kutusu, Yarım Fermuarlı Polar, farklı valiz seçenekleri ve Cam Set Üstü Ocak gibi pek çok ürün bulunuyor. İşte 9-11 Ekim BİM aktüel kataloğunda satışa sunulacak ürünlerin ayrıntılı ve eksiksiz listesi...