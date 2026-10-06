BİM 6 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ SATIŞTA! BİM 6-9-11 Ekim aktüel kataloğunda neler var? Mini Ütü Masası, Cam Set Üstü Ocak, Valiz Çeşitleri geliyor...
BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürün katalogları belli oldu. 6 Ekim Salı günü satışa çıkan ürünlerin ardından gözler şimdi 9-11 Ekim tarihleri arasında raflarda yerini alacak yeni ürünlere çevrildi. Aktüel fırsatları yakından takip eden tüketiciler, özellikle Cuma günü satışa sunulacak ürünlerin listesini merak ediyor. Yeni katalogda Katlanır Çocuk Küveti, Katlanır Su Kovası, Bebek Basamağı, Biberon, Antikolik Akıtmaz Alıştırma Bardağı, Ortodontik Silikon Emzik ve Kaşıklı Bebek Termosu başta olmak üzere çok sayıda ürün bulunuyor. İşte BİM'in 9-11 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...
BİM’de haftanın yeni aktüel ürünleri için satış süreci başladı. 9-11 Ekim tarihli kataloglarda yer alan fırsatlar tüketicilerin ilgisini çekerken, mağazalarda raflara gelecek ürünler de yakından takip ediliyor. Yeni katalogda Petek Kurutmalık, Mini Ütü Masası, Bambu Tabanlı Saklama Kutusu, Yarım Fermuarlı Polar, farklı valiz seçenekleri ve Cam Set Üstü Ocak gibi pek çok ürün bulunuyor. İşte 9-11 Ekim BİM aktüel kataloğunda satışa sunulacak ürünlerin ayrıntılı ve eksiksiz listesi...
BİM 6 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU
Züber Nutzilla Fındık Kreması Çeşitleri (315 g) Adet 329 TL
Kurabiye & Krema Aromalı Protein Tozu (750 g) 1.500 TL
Şeftali Aromalı Kolajen (250 g) 449 TL
Pre-Supreme Karışık Meyve Aromalı (210 g) 299 TL
Protein Bar (50 g) Adet 75 TL
Çikolata Aromalı Pirinç Kreması (1,5 kg) 369 TL
Aromasız Kreatin (350 g) 399 TL
Bononia Dolcı Protein Pankek (200 g) 129 TL
Züber Sütlü ve Bitter Çikolata Çeşitleri (42 g) Adet 89 TL
Flava Omega 3 (45 Kapsül) 349 TL
Flava Magnezyum (45 Kapsül) 219 TL
Flava B12 (60 Kapsül) 199 TL
Mashco Çekirdeksiz Hurma (250 g) 99 TL
Servet Susam Bar (20 g) 34,50 TL
Oylum Gofret Çeşitleri (400 g) Adet 59 TL
Ülker Albeni Maxi (52 g) 18 TL
Eti Popkek Hindistan Cevizli Mini Kek (180 g) 42,75 TL
Patos Mısır Cipsi (185 g) 55 TL
Torku Gala Gold Çikolata Kaplamalı Kek (45 g) 17,50 TL
New Yorkers Yumuşak Kurabiye (175 g) 99 TL
Ülker Hobby Kakaolu Krema (650 g) 125 TL
Patiswiss Kurutulmuş Çilek Draje Çikolata (80 g) 89 TL
Kinder Bueno Fındık Kremalı Beyaz Çikolatalı Gofret (39 g) 35 TL
Twix Karamel Dolgulu Kurabiye (144 g) 99 TL
Bebeto Party Mix Yumuşak Şeker (400 g) 79,50 TL
Kınık Beyaz Şeftali Aromalı Maden Suyu (6x200 ml) 72,50 TL
Molfix Bebek Bezi Maxi Mega Paket (128'li) 549 TL
Molfix Bebek Bezi Junior Mega Paket (100'lü) 549 TL
Molfix Bebek Bezi X Large Mega Paket (80'li) 549 TL
Omo Sık Yıkananlar Toz Deterjan (9 kg) 399 TL
Güldal Çamaşır Suyu (4 L) 89 TL
Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcı (5 L) 199 TL
Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı (1440 ml - 1200 ml) 299 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu (5 L) 259 TL
Peros Sıvı Bulaşık Deterjanı (4 kg) 179 TL
Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül (50'li) 279 TL
Activ Blok Tuvalet Temizleme Tableti (16x20 g) 139 TL
Mr.Oxy Süper Sıvı Çamaşır Deterjanı (1480 ml) 129 TL
Mr Oxy Smart Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü) 69 TL
Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı (40'lı) 265 TL
Aqua Bambu Kağıt Havlu (16'lı) 185 TL
Aqua Bambu Çek Al Mendil (150'li) 29,50 TL
Molped Hijyenik Ped Pure&Soft Gece (30'lu) 139 TL
Molped Günlük Ped Hijyen Max (30'lu) 49 TL
Naturalove Temalı Baskılı Peçete (20'li) 49 TL
Uni Baby Care Hindistan Cevizi Yağlı Islak Mendil (3x90'lı) 109 TL
Sensodyne Diş Macunu (75 ml) + Diş Fırçası Seti 175 TL
Aplus Saç Maskesi Üçgen (25 ml) 25 TL
Tresan Şampuan (300 ml) 189 TL
Dushy Duş Jeli (1000 ml) 89 TL
Aplus Kids Çocuk Şampuanı (500 ml) 129 TL
Nivea Luminous630 Micellar Makyaj Temizleme Suyu (400 ml) 199 TL
Nivea Luminous630 Yüz Temizleme Jeli (150 ml) 159 TL
Angie Parfüm (100 ml) 209 TL
Angie Vücut Losyonu (250 ml) 89 TL
Girly Talk El Kremi (50 ml) + Krem+Törpü 109 TL
Naturalove Lip Balm 109 TL
Nivea Luminous630 Yüz Bakım Serumu (30 ml) 225 TL
Naturalove Puf Fondöten Süngeri 75 TL
Naturalove Mini Puf Sünger Seti (4'lü) 55 TL
Naturalove Makyaj Süngeri 55 TL
Naturalove Aynalı Kutulu Mini Makyaj Fırçası Seti (5'li) 195 TL
Nivea Luminous630 Günlük Güneş Koruyucu Krem (40 ml) 245 TL
Naturalove Charmlı Tarak 199 TL
Naturalove Küçük Mum 99 TL
Abalı Ayçiçek Yağı (5 L) 449 TL
Tada Ton Balığı (3x140 g) 149 TL
Yurdum Domates Salçası (700 g) 65 TL
Tamek Püre Domates (3x210 g) 47,50 TL
Zeyd Siyah Zeytin (2 kg) 215 TL
Namlı Çizik Yeşil Zeytin (1 kg) 179 TL
Gesaş Geleneksel Çilek Reçeli (1 kg) 99,50 TL
Fit Green Granola Çeşitleri (200 g) Adet 95 TL
Heinz Sos Çeşitleri Adet 95 TL
Knorr Çabuk Çorba Adet 15 TL
Servet Fethiye Tahini (300 g) 315 TL
Servet Helva Çeşitleri (200 g) Adet 139 TL
Unlüx Tortilla Lavaş (720 g) 65 TL
Wasa Delikatess İnce Gevrek Ekmek (270 g) 95 TL
Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç (5 kg) 249 TL
Yayla Gönen Zenginleştirilmiş Baldo Pirinç (1 kg) 89 TL
Saban Bulgur Çeşitleri (2,5 kg) Adet 80 TL
Saban Kırmızı Mercimek (2,5 kg) 114 TL
Saban Nohut (2,5 kg) 140 TL
Pakmaya Puding Çeşitleri (396 g) 90 TL
Today Çikolatalı Fındıklı ve Vanilya Aromalı Kruvasan (6x40 g) 85 TL
Cardella Makarna Çeşitleri (500 g) Adet 18 TL
Filiz Yumurtalı Uzun Erişte (350 g) 38,50 TL
Makaroma Tagliatelle Makarna (500 g) 109 TL
BİM 7 EKİM ÇARŞAMBA EVE TESLİM KATALOĞU
Keysmart KEY 490 NFS No-Frost Buzdolabı 35.450 TL
Keysmart KEY 300 NFE No-Frost Buzdolabı 22.900 TL
Keysmart KEY 330 STE Buzdolabı 19.900 TL
Keysmart KEY 712 CM Çamaşır Makinesi (7 kg) 17.900 TL
Keysmart KEY 810 CM Çamaşır Makinesi (8 kg) 19.900 TL
Keysmart KEY 910 CM Çamaşır Makinesi (9 kg) 20.900 TL
Keysmart KEY 90 KM Çamaşır Kurutma Makinesi (9 kg) 17.900 TL
Keysmart KEY 80 KM Çamaşır Kurutma Makinesi (8 kg) 15.900 TL
Keysmart KEY 4014 BMS Bulaşık Makinesi 17.900 TL
Keysmart KEY 4014 BM Bulaşık Makinesi 15.900 TL
Tecna Dual Derin Dondurucu (407 L) 19.900 TL
Açılabilir Çocuk Koltuğu 1.250 TL
Decolove Traverten Desen Katlı Orta Sehpa 1.500 TL
Decolove 4 Sandalyeli Masa Takımı 6.250 TL
SSB Furniture Lena Kahve Ünitesi 4.950 TL
SSB Furniture Lotus Makyaj Masası 4.250 TL
SSB Furniture Solo TV Ünitesi 2.490 TL
SSB Furniture Erose Konsol 3.250 TL
Decolove Traverten Desen Katlı Yan Sehpa 899 TL
BİM 9 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
PP Valiz Küçük Boy 999 TL
PP Valiz Orta Boy 1.199 TL
PP Valiz Büyük Boy 1.399 TL
Kiğılı Dynamic Yarım Fermuarlı Polar Erkek 429 TL
Kiğılı Dynamic Atlet ve Boxer Seti Çocuk 199 TL
Dagi Fanila Çeşitleri Erkek 199 TL
Fermuarlı Polar Yelek Erkek 249 TL
Fermuarlı Polar Yelek Kadın 249 TL
Fermuarlı Polar Yelek Çocuk 229 TL
Maisonette El Havlusu 69 TL
Maisonette Yüz Havlusu 115 TL
Molinella Yastık Kılıfı 2'li 79 TL
Boyunluklu Bere 149 TL
Patik Çorap Çocuk 5'li 69 TL
Soket Çorap Çeşitleri Erkek 2'li 129 TL
Casilli Baskılı Slip Kadın 5'li 239 TL
Naturalove Mandal Toka Çeşitleri 2'li 59 TL
Casilda Home Mini Ütü Masası 389 TL
Paşabahçe Glacis Su Bardağı 3'lü 159 TL
Paşabahçe Glacis Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL
Paşabahçe Timeless Cam Tatlı Tabağı 2'li 149 TL
Paşabahçe Timeless Cam Kase 4'lü 319 TL
Benante Boncuk Kulplu Kalp Desenli Kupa 229 TL
Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı 12 Parça 499 TL
Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 439 TL
Çelik Sütlük 14 cm 219 TL
Desenli Deri Kaplamalı Tepsi Çeşitleri 139 TL
Şeffaf Organizer Kutu Seti 3'lü 59 TL
Hobby Life Matara 730 ml 149 TL
Bonera Kapaklı Balık Tavası 32 cm 749 TL
4'lü Katlanır Tekerlekli Dolap 1.990 TL
Bambu Tabanlı Saklama Kutusu 249 TL
Akasya Ayaklı Sunumluk 279 TL
Benante Tek Fiyat Hasır Sepet Çeşitleri 189 TL
Benante Kabartmalı Desenli Sıvı Sabunluk Çeşitleri 380 ml 169 TL
Kapaklı Kase Seti 3'lü 149 TL
Casilda Home Petek Kurutmalık 179 TL
Desenli Oyuncak Kutusu 50 L 299 TL
Melamin Mama Tabağı Çeşitleri 159 TL
Desenli Bebek Çamaşır/Oyuncak Sepeti 20 L 179 TL
BabyCo Keçe Nakışlı Organizer Sepet 249 TL
Keçe Anne Bebek Çantası 89 TL
Bebek Nevresim Seti 359 TL
Bebek Penye Lastikli Çarşaf 129 TL
Bebek Yastık Kılıfı 2'li 55 TL
Küçük Boy Hurç 79 TL
Mini Boy Hurç 69 TL
Glass in Love Desenli Cam Süt Şişesi 1000 ml 59 TL
Perilla Vakumlu Bölmeli Silikon Mama Tabağı 129 TL
BabyCo Kaşıklı Bebek Termosu 500 ml 399 TL
BabyCo Desenli Çocuk Çatal Kaşık Seti 159 TL
Hobby Life Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 500 ml 29 TL
Glass in Love Desenli Cam Mama/Saklama Kavanozu 210 ml 35 TL
Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü / 2'li 159 TL
Katlanır Maşrapa 1.2 L 89 TL
Katlanır Su Kovası 12 L 249 TL
Katlanır Çocuk Küveti 33 L 629 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 38 L 379 TL
Bebek Basamağı 189 TL
Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 45 TL
Bebsi Meyve Süzgeci 119 TL
Pipetli Bardak 300 ml 289 TL
Wee Baby Güvenlik Ürünleri 49 TL
Saplı Emzik Kutusu 99 TL
Chicco Hastane Çıkışı Seti 5'li 479 TL
Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL
Biberon 250 ml 249 TL
Mamajoo Antikolik Akıtmaz Alıştırma Bardağı 160 ml 229 TL
Ortodontik Silikon Emzik 2'li 159 TL
Bebek Ağız Mendili 4'lü 69 TL
BabyCo Kısa Kollu Bebek Body 59 TL
BabyCo Müslin Emzirme Örtüsü 219 TL
BabyCo Nakışlı Kundak 489 TL
Bebek Çorap Kız/Erkek 3'lü 49 TL
BİM 11 EKİM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
BİM 11 EKİM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
BİM 11 EKİM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU