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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 6 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ SATIŞTA! BİM 6-9-11 Ekim aktüel kataloğunda neler var? Mini Ütü Masası, Cam Set Üstü Ocak, Valiz Çeşitleri geliyor...

        BİM 6 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ SATIŞTA! BİM 6-9-11 Ekim aktüel kataloğunda neler var? Mini Ütü Masası, Cam Set Üstü Ocak, Valiz Çeşitleri geliyor...

        BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürün katalogları belli oldu. 6 Ekim Salı günü satışa çıkan ürünlerin ardından gözler şimdi 9-11 Ekim tarihleri arasında raflarda yerini alacak yeni ürünlere çevrildi. Aktüel fırsatları yakından takip eden tüketiciler, özellikle Cuma günü satışa sunulacak ürünlerin listesini merak ediyor. Yeni katalogda Katlanır Çocuk Küveti, Katlanır Su Kovası, Bebek Basamağı, Biberon, Antikolik Akıtmaz Alıştırma Bardağı, Ortodontik Silikon Emzik ve Kaşıklı Bebek Termosu başta olmak üzere çok sayıda ürün bulunuyor. İşte BİM'in 9-11 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 10:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        BİM’de haftanın yeni aktüel ürünleri için satış süreci başladı. 9-11 Ekim tarihli kataloglarda yer alan fırsatlar tüketicilerin ilgisini çekerken, mağazalarda raflara gelecek ürünler de yakından takip ediliyor. Yeni katalogda Petek Kurutmalık, Mini Ütü Masası, Bambu Tabanlı Saklama Kutusu, Yarım Fermuarlı Polar, farklı valiz seçenekleri ve Cam Set Üstü Ocak gibi pek çok ürün bulunuyor. İşte 9-11 Ekim BİM aktüel kataloğunda satışa sunulacak ürünlerin ayrıntılı ve eksiksiz listesi...

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        BİM 6 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Züber Nutzilla Fındık Kreması Çeşitleri (315 g) Adet 329 TL

        Kurabiye & Krema Aromalı Protein Tozu (750 g) 1.500 TL

        Şeftali Aromalı Kolajen (250 g) 449 TL

        Pre-Supreme Karışık Meyve Aromalı (210 g) 299 TL

        Protein Bar (50 g) Adet 75 TL

        Çikolata Aromalı Pirinç Kreması (1,5 kg) 369 TL

        Aromasız Kreatin (350 g) 399 TL

        Bononia Dolcı Protein Pankek (200 g) 129 TL

        Züber Sütlü ve Bitter Çikolata Çeşitleri (42 g) Adet 89 TL

        Flava Omega 3 (45 Kapsül) 349 TL

        Flava Magnezyum (45 Kapsül) 219 TL

        Flava B12 (60 Kapsül) 199 TL

        Mashco Çekirdeksiz Hurma (250 g) 99 TL

        Servet Susam Bar (20 g) 34,50 TL

        Oylum Gofret Çeşitleri (400 g) Adet 59 TL

        Ülker Albeni Maxi (52 g) 18 TL

        Eti Popkek Hindistan Cevizli Mini Kek (180 g) 42,75 TL

        Patos Mısır Cipsi (185 g) 55 TL

        Torku Gala Gold Çikolata Kaplamalı Kek (45 g) 17,50 TL

        New Yorkers Yumuşak Kurabiye (175 g) 99 TL

        Ülker Hobby Kakaolu Krema (650 g) 125 TL

        Patiswiss Kurutulmuş Çilek Draje Çikolata (80 g) 89 TL

        Kinder Bueno Fındık Kremalı Beyaz Çikolatalı Gofret (39 g) 35 TL

        Twix Karamel Dolgulu Kurabiye (144 g) 99 TL

        Bebeto Party Mix Yumuşak Şeker (400 g) 79,50 TL

        Kınık Beyaz Şeftali Aromalı Maden Suyu (6x200 ml) 72,50 TL

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        Molfix Bebek Bezi Maxi Mega Paket (128'li) 549 TL

        Molfix Bebek Bezi Junior Mega Paket (100'lü) 549 TL

        Molfix Bebek Bezi X Large Mega Paket (80'li) 549 TL

        Omo Sık Yıkananlar Toz Deterjan (9 kg) 399 TL

        Güldal Çamaşır Suyu (4 L) 89 TL

        Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcı (5 L) 199 TL

        Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı (1440 ml - 1200 ml) 299 TL

        Domestos Ultra Çamaşır Suyu (5 L) 259 TL

        Peros Sıvı Bulaşık Deterjanı (4 kg) 179 TL

        Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül (50'li) 279 TL

        Activ Blok Tuvalet Temizleme Tableti (16x20 g) 139 TL

        Mr.Oxy Süper Sıvı Çamaşır Deterjanı (1480 ml) 129 TL

        Mr Oxy Smart Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü) 69 TL

        Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı (40'lı) 265 TL

        Aqua Bambu Kağıt Havlu (16'lı) 185 TL

        Aqua Bambu Çek Al Mendil (150'li) 29,50 TL

        Molped Hijyenik Ped Pure&Soft Gece (30'lu) 139 TL

        Molped Günlük Ped Hijyen Max (30'lu) 49 TL

        Naturalove Temalı Baskılı Peçete (20'li) 49 TL

        Uni Baby Care Hindistan Cevizi Yağlı Islak Mendil (3x90'lı) 109 TL

        Sensodyne Diş Macunu (75 ml) + Diş Fırçası Seti 175 TL

        Aplus Saç Maskesi Üçgen (25 ml) 25 TL

        Tresan Şampuan (300 ml) 189 TL

        Dushy Duş Jeli (1000 ml) 89 TL

        Aplus Kids Çocuk Şampuanı (500 ml) 129 TL

        Nivea Luminous630 Micellar Makyaj Temizleme Suyu (400 ml) 199 TL

        Nivea Luminous630 Yüz Temizleme Jeli (150 ml) 159 TL

        Angie Parfüm (100 ml) 209 TL

        Angie Vücut Losyonu (250 ml) 89 TL

        Girly Talk El Kremi (50 ml) + Krem+Törpü 109 TL

        Naturalove Lip Balm 109 TL

        Nivea Luminous630 Yüz Bakım Serumu (30 ml) 225 TL

        Naturalove Puf Fondöten Süngeri 75 TL

        Naturalove Mini Puf Sünger Seti (4'lü) 55 TL

        Naturalove Makyaj Süngeri 55 TL

        Naturalove Aynalı Kutulu Mini Makyaj Fırçası Seti (5'li) 195 TL

        Nivea Luminous630 Günlük Güneş Koruyucu Krem (40 ml) 245 TL

        Naturalove Charmlı Tarak 199 TL

        Naturalove Küçük Mum 99 TL

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        Abalı Ayçiçek Yağı (5 L) 449 TL

        Tada Ton Balığı (3x140 g) 149 TL

        Yurdum Domates Salçası (700 g) 65 TL

        Tamek Püre Domates (3x210 g) 47,50 TL

        Zeyd Siyah Zeytin (2 kg) 215 TL

        Namlı Çizik Yeşil Zeytin (1 kg) 179 TL

        Gesaş Geleneksel Çilek Reçeli (1 kg) 99,50 TL

        Fit Green Granola Çeşitleri (200 g) Adet 95 TL

        Heinz Sos Çeşitleri Adet 95 TL

        Knorr Çabuk Çorba Adet 15 TL

        Servet Fethiye Tahini (300 g) 315 TL

        Servet Helva Çeşitleri (200 g) Adet 139 TL

        Unlüx Tortilla Lavaş (720 g) 65 TL

        Wasa Delikatess İnce Gevrek Ekmek (270 g) 95 TL

        Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç (5 kg) 249 TL

        Yayla Gönen Zenginleştirilmiş Baldo Pirinç (1 kg) 89 TL

        Saban Bulgur Çeşitleri (2,5 kg) Adet 80 TL

        Saban Kırmızı Mercimek (2,5 kg) 114 TL

        Saban Nohut (2,5 kg) 140 TL

        Pakmaya Puding Çeşitleri (396 g) 90 TL

        Today Çikolatalı Fındıklı ve Vanilya Aromalı Kruvasan (6x40 g) 85 TL

        Cardella Makarna Çeşitleri (500 g) Adet 18 TL

        Filiz Yumurtalı Uzun Erişte (350 g) 38,50 TL

        Makaroma Tagliatelle Makarna (500 g) 109 TL

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        BİM 7 EKİM ÇARŞAMBA EVE TESLİM KATALOĞU

        Keysmart KEY 490 NFS No-Frost Buzdolabı 35.450 TL

        Keysmart KEY 300 NFE No-Frost Buzdolabı 22.900 TL

        Keysmart KEY 330 STE Buzdolabı 19.900 TL

        Keysmart KEY 712 CM Çamaşır Makinesi (7 kg) 17.900 TL

        Keysmart KEY 810 CM Çamaşır Makinesi (8 kg) 19.900 TL

        Keysmart KEY 910 CM Çamaşır Makinesi (9 kg) 20.900 TL

        Keysmart KEY 90 KM Çamaşır Kurutma Makinesi (9 kg) 17.900 TL

        Keysmart KEY 80 KM Çamaşır Kurutma Makinesi (8 kg) 15.900 TL

        Keysmart KEY 4014 BMS Bulaşık Makinesi 17.900 TL

        Keysmart KEY 4014 BM Bulaşık Makinesi 15.900 TL

        Tecna Dual Derin Dondurucu (407 L) 19.900 TL

        Açılabilir Çocuk Koltuğu 1.250 TL

        Decolove Traverten Desen Katlı Orta Sehpa 1.500 TL

        Decolove 4 Sandalyeli Masa Takımı 6.250 TL

        SSB Furniture Lena Kahve Ünitesi 4.950 TL

        SSB Furniture Lotus Makyaj Masası 4.250 TL

        SSB Furniture Solo TV Ünitesi 2.490 TL

        SSB Furniture Erose Konsol 3.250 TL

        Decolove Traverten Desen Katlı Yan Sehpa 899 TL

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        BİM 9 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        PP Valiz Küçük Boy 999 TL

        PP Valiz Orta Boy 1.199 TL

        PP Valiz Büyük Boy 1.399 TL

        Kiğılı Dynamic Yarım Fermuarlı Polar Erkek 429 TL

        Kiğılı Dynamic Atlet ve Boxer Seti Çocuk 199 TL

        Dagi Fanila Çeşitleri Erkek 199 TL

        Fermuarlı Polar Yelek Erkek 249 TL

        Fermuarlı Polar Yelek Kadın 249 TL

        Fermuarlı Polar Yelek Çocuk 229 TL

        Maisonette El Havlusu 69 TL

        Maisonette Yüz Havlusu 115 TL

        Molinella Yastık Kılıfı 2'li 79 TL

        Boyunluklu Bere 149 TL

        Patik Çorap Çocuk 5'li 69 TL

        Soket Çorap Çeşitleri Erkek 2'li 129 TL

        Casilli Baskılı Slip Kadın 5'li 239 TL

        Naturalove Mandal Toka Çeşitleri 2'li 59 TL

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        Casilda Home Mini Ütü Masası 389 TL

        Paşabahçe Glacis Su Bardağı 3'lü 159 TL

        Paşabahçe Glacis Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL

        Paşabahçe Timeless Cam Tatlı Tabağı 2'li 149 TL

        Paşabahçe Timeless Cam Kase 4'lü 319 TL

        Benante Boncuk Kulplu Kalp Desenli Kupa 229 TL

        Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı 12 Parça 499 TL

        Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 439 TL

        Çelik Sütlük 14 cm 219 TL

        Desenli Deri Kaplamalı Tepsi Çeşitleri 139 TL

        Şeffaf Organizer Kutu Seti 3'lü 59 TL

        Hobby Life Matara 730 ml 149 TL

        Bonera Kapaklı Balık Tavası 32 cm 749 TL

        4'lü Katlanır Tekerlekli Dolap 1.990 TL

        Bambu Tabanlı Saklama Kutusu 249 TL

        Akasya Ayaklı Sunumluk 279 TL

        Benante Tek Fiyat Hasır Sepet Çeşitleri 189 TL

        Benante Kabartmalı Desenli Sıvı Sabunluk Çeşitleri 380 ml 169 TL

        Kapaklı Kase Seti 3'lü 149 TL

        Casilda Home Petek Kurutmalık 179 TL

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        Desenli Oyuncak Kutusu 50 L 299 TL

        Melamin Mama Tabağı Çeşitleri 159 TL

        Desenli Bebek Çamaşır/Oyuncak Sepeti 20 L 179 TL

        BabyCo Keçe Nakışlı Organizer Sepet 249 TL

        Keçe Anne Bebek Çantası 89 TL

        Bebek Nevresim Seti 359 TL

        Bebek Penye Lastikli Çarşaf 129 TL

        Bebek Yastık Kılıfı 2'li 55 TL

        Küçük Boy Hurç 79 TL

        Mini Boy Hurç 69 TL

        Glass in Love Desenli Cam Süt Şişesi 1000 ml 59 TL

        Perilla Vakumlu Bölmeli Silikon Mama Tabağı 129 TL

        BabyCo Kaşıklı Bebek Termosu 500 ml 399 TL

        BabyCo Desenli Çocuk Çatal Kaşık Seti 159 TL

        Hobby Life Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 500 ml 29 TL

        Glass in Love Desenli Cam Mama/Saklama Kavanozu 210 ml 35 TL

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        Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü / 2'li 159 TL

        Katlanır Maşrapa 1.2 L 89 TL

        Katlanır Su Kovası 12 L 249 TL

        Katlanır Çocuk Küveti 33 L 629 TL

        Katlanır Çamaşır Selesi 38 L 379 TL

        Bebek Basamağı 189 TL

        Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 45 TL

        Bebsi Meyve Süzgeci 119 TL

        Pipetli Bardak 300 ml 289 TL

        Wee Baby Güvenlik Ürünleri 49 TL

        Saplı Emzik Kutusu 99 TL

        Chicco Hastane Çıkışı Seti 5'li 479 TL

        Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL

        Biberon 250 ml 249 TL

        Mamajoo Antikolik Akıtmaz Alıştırma Bardağı 160 ml 229 TL

        Ortodontik Silikon Emzik 2'li 159 TL

        Bebek Ağız Mendili 4'lü 69 TL

        BabyCo Kısa Kollu Bebek Body 59 TL

        BabyCo Müslin Emzirme Örtüsü 219 TL

        BabyCo Nakışlı Kundak 489 TL

        Bebek Çorap Kız/Erkek 3'lü 49 TL

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        BİM 11 EKİM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

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        BİM 11 EKİM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

        12

        BİM 11 EKİM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

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        BİM 11 EKİM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

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