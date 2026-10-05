BİM aktüel ürünler 6 Ekim 2026 Salı: Fındık kreması çeşitleri indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerini duyurdu. 6 Ekim Salı BİM aktüel kataloğunda fındık kreması çeşitleri, bebek bezleri, toz deterjan, çamaşır suyunda indirim yer aldı. 5 Litrelik Ayçiçek yağı 449 TL, saç şampuanı 189 TL, deterjan 399 TL'den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi
Giriş: 05 Ekim 2026 - 21:43 Güncelleme:
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