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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 6 Ekim 2026 Salı: Fındık kreması çeşitleri indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler 6 Ekim 2026 Salı: Fındık kreması çeşitleri indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerini duyurdu. 6 Ekim Salı BİM aktüel kataloğunda fındık kreması çeşitleri, bebek bezleri, toz deterjan, çamaşır suyunda indirim yer aldı. 5 Litrelik Ayçiçek yağı 449 TL, saç şampuanı 189 TL, deterjan 399 TL'den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 21:43 Güncelleme:
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