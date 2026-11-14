BİM'E AKSİYON KAMERASI GELİYOR! BİM 15-17 Kasım aktüel kataloğunda neler var? Speaker, Popcorn Makinesi ve daha fazlası...
BİM'in merakla beklenen yeni aktüel ürün katalogları yayımlandı. 15 ve 17 Kasım 2026 tarihlerinde raflarda yerini alacak fırsat ürünleri arasında teknolojik cihazlardan mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden elektronik aksesuarlara kadar pek çok seçenek bulunuyor. Aksiyon kamerası, kablolu oyuncu mouse ve mouse pad setinin yanı sıra mini blender, çay makinesi, popcorn makinesi, elektrikli kirpik kıvırıcı, nano cam ayak törpüsü ve tüy alıcı da satışa sunulacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var, fiyatları ne kadar? İşte 15 Kasım ve 17 Kasım BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve merak edilen ayrıntılar...
BİM, 15 ve 17 Kasım 2026 tarihlerine özel hazırladığı aktüel katalogları alışveriş tutkunlarının beğenisine sundu. Yeni haftanın fırsatları arasında ev yaşamını kolaylaştıran küçük ev aletleri, teknoloji ürünleri ve kişisel bakım cihazları dikkat çekiyor. Kablolu oyuncu mouse, mouse pad seti, aksiyon kamerası, mini blender, çay makinesi ve popcorn makinesinin yanı sıra elektrikli kirpik kıvırıcı, nano cam ayak törpüsü ve tüy alıcı da raflarda yerini alacak. Peki, BİM 15 Kasım ve 17 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var? Hangi ürün kaç TL'den satışa çıkacak? İşte yeni katalogların ürün listesi ve fiyat detayları...
BİM 15 KASIM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV (55T61C): 27.900 TL
Insta360 X3 Aksiyon Kamerası: 16.990 TL
TCL Soundbar 100 W S45H: 4.500 TL
Logitech G Kablolu Oyuncu Mouse G203 + Mouse Pad Set: 999 TL
Kumtel Fanlı Konvektör Isıtıcı (HC-2948): 2.290 TL
Kumtel 11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı: 3.250 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı: 2.190 TL
Zenon Mini Quartz Isıtıcı: 749 TL
Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı: 1.590 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı: 799 TL
IMEX Kablolu Powerbank (10.000 mAh): 499 TL
Polosmart Kablosuz Speaker (FS123): 699 TL
Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık (FS122): 599 TL
Nordica Tüy Toplama Cihazı Pilli: 249 TL
House Pratik Şarj Edilebilir El Feneri (HP92): 399 TL
Heifer Chef's Mini Blender: 1.990 TL
Heifer Chef's Çay Makinesi: 1.990 TL
Fakir SM1804B Blender Set: 2.790 TL
Kumtel Mikrodalga Fırın: 2.690 TL
Keysmart Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi: 1.890 TL
Heifer Profesyonel Saç Kurutma Makinesi: 1.190 TL
Altus Buharlı Ütü: 1.490 TL
Makyaj Süngeri Temizleme Makinesi: 399 TL
Heifer Nostaljik Popcorn Makinesi: 1.690 TL
Altus Tartı (AL 8080 SB): 490 TL
Naturalove Elektrikli Kirpik Kıvırıcı: 149 TL
Naturalove Kadın Tıraş Makinesi 4'ü 1 Arada: 899 TL
Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti (MG3915/15): 1.390 TL
Nordica Şarjlı Diş Fırçası: 429 TL
Tüy Alma Makinesi Mini: 349 TL
Nano Cam Ayak Törpüsü ve Tüy Alıcı: 399 TL
TÜBİTAK İlk Okuma Kitapları (Farklı çeşitlerde): 39 TL
Matchbox Tekli Arabalar: 119 TL
Piccolo Mondi Büyük Boy Blok Çiçekler: 229 TL
Space Puzzle: 79 TL
Şarjlı Kumandalı Duman Atan Kamyonet: 599 TL
Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu: 199 TL
Barbie Öğretmen Seti: 899 TL
Sesli Dönüşen Robot: 349 TL
Hot Wheels Monster Truck 1:64 Arabalar: 279 TL
Batman Spor Araba: 239 TL
Elena Bob Pelüş Ayıcık (40 cm): 539 TL
Mega Kristal Sürpriz Yumurta: 239 TL
Dede Bavullu Doktor Seti: 579 TL
Piccolo Mondi Işıklı Sesli Refleks Oyunu: 449 TL
İlk Arabam: 589 TL
Oyuncak Balo Arabası: 429 TL
Piccolo Mondi Kutu Oyunu Çeşitleri: 299 TL
Smart Toys Oyuncak Çantalı Diş Doktoru: 169 TL
GoKidy Metal Araba Karavanlı: 199 TL
GoKidy Sök Tak İş Makineleri: 119 TL
Keçeli Kalemli Boyanabilir Mat: 159 TL
Penguen Denge Oyunu: 429 TL
Animasyon Balon Seti: 49 TL
Eolo Ce-Ee Kitaplar: 159 TL
Hikaye Kitapları: 59 TL
Ebby Mum Boyalı Boyama Kitapları: 139 TL
BİM 17 KASIM SALI AKTÜEL KATALOĞU
Alsan Natürel Sızma Zeytinyağı (5 L): 995 TL
Fide Ton Balığı (3x160 g): 165 TL
Filiz Makarna Çeşitleri (500 g): 28,50 TL
Pasta Veneta Tagliatelle Makarna (500 g): 72,50 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç (5 kg): 275 TL
Saban Bulgur Çeşitleri (2,5 kg): 85 TL
Aly Tortilla Lavaş (450 g): 69 TL
Calve Ranch Sos XL (380 g): 89,50 TL
Tat Acılı Ketçap (390 g) + Acılı Sriracha (350 g): 99,50 TL
Tat Domates Püresi (3x200 g): 49,50 TL
Gourmy Çeşni Çeşitleri (80-90 g): 49,50 TL
Today Çikolatalı Kruvasan (6x40 g): 85 TL
Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı (850 g): 499 TL
Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği (650 g): 139 TL
İnci Tahin (1 kg): 159 TL
Şitoğlu Kış Pekmezi (1 kg): 149 TL
Swedent Çikolata Sos Çeşitleri (300 g): 169 TL
Bizim Paket Margarin (4x250 g): 159 TL
Dudomi Kore Usulü Körili Noodle (10x70 g): 119 TL
Kent Karbonat (1 kg): 75 TL
Dr. Oetker Panko (200 g): 55 TL
Dr. Oetker Galeta Unu (200 g): 39 TL
Dr. Oetker Mısır Unu (200 g): 23 TL
Namet Dana Kangal Sucuk (500 g): 319 TL
Sek %0,5 Yağlı Süt (1 L): 42,50 TL
Yörsan Tereyağı (700 g): 419 TL
Anka Yarım Yağlı Eritme Peyniri (1000 g): 379 TL
Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 349 TL
Tacıroğlu Yarım Yağlı Tulum Peyniri (250 g): 165 TL
Sek Zeytinli Kekikli Taze Peynir (150 g): 72,50 TL
Sek Çilekli Quark (140 g): 57,50 TL
Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt (3000 g): 159 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 209 TL
Yörsan Ayran (2 L): 84,50 TL
Pınar Denge Laktozsuz Süt (1 L): 59,50 TL
Alpro Yulaflı İçecek (1 L): 159 TL
Evelac Bol Proteinli Yarım Yağlı Laktozsuz Süt (1 L): 69,50 TL
Altınkılıç Ballı Muzlu Kefir (250 ml): 42,50 TL
Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir (250 ml): 42,50 TL
Sek Yaban Mersinli Quark (250 ml): 79,50 TL
Banvit Piliç Tempura Nugget (700 g): 179 TL
Cossette Latte Pasta (600 g): 209 TL
Pek Food Ispanaklı Katmer Börek (580 g): 145 TL
Feast Elma Dilim Patates (1 kg): 119 TL
Superfresh Milföy Hamuru (1 kg): 154,50 TL
Akşeker Barbekü Soslu Dana Burger (500 g): 299 TL
Akşeker Soslu Dana Döner (500 g): 249 TL
Akşeker Dana Cheese & Steak (500 g): 249 TL
Akşeker Kuzu Doğranmış Kokoreç / Kuzu Halka Kokoreç (200 g): 199 TL Akşeker Karma Çorba Çeşitleri (480 g - Kelle Paça, Kuzu Paça, İşkembe): 129 TL
Akşeker Nohutlu Tavuk Pilav (250 g): 75 TL
Peripella Kakaolu Fındık Kreması (350 g): 199 TL
Kinder Joy Oyuncaklı Sürpriz Yumurta (Jurassic World): 42,50 TL
Protein Ocean Ahududu Aromalı Kolajen (250 g): 449 TL
Protein Ocean Çikolatalı Kek Aromalı High Protein (400 g): 899 TL
Protein Ocean Çikolata Aromalı Mass Gainer (1.3 kg): 799 TL
Protein Ocean Aromasız Kreatin (750 g): 699 TL
Protein Ocean Kurabiye ve Krema Aromalı Pirinç Kreması (1.3 kg): 369 TL
Protein Ocean %100 Fıstık Ezmesi (330 g): 149 TL
Protein Ocean Multivitamin: 219 TL
Protein Ocean ZMA: 219 TL
Protein Ocean Vitamin D3: 199 TL
Ülker Dankek Sütlü Çikolata Kaplamalı Vişne Soslu Kremalı Yaş Pasta (245 g): 109 TL
Eti Eszet Sütlü İnce Çikolata (75 g): 79 TL
Sek Meyve Nektarı Çeşitleri (1 L): 59,50 TL
Relkon Sünger Bob Lisanslı Led Işık Oyuncaklı Lolipop Şeker (20 g): 89 TL
Ülker Badem Kraker (135 g): 35 TL
Bebeto Pick/Mix Karışık Yumuşak Şeker (650 g): 159 TL
Falım Karanfil Aromalı Şekersiz Sakız (3x7 g): 45 TL
Milka Fındıklı Pralin Çikolata (105 g): 159 TL
Eti Paykek Mozaik Kek (200 g): 55 TL (Fiyat görselde kısmen kapalı)
Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye (3x86 g): 59 TL
Ülker Yupo Kola, Çilek ve Portakal Aromalı Lolipop Şeker (66 g): 33 TL
Yayla Popnays Yoğurt Bahçe Bitkileri Çeşnili Mısır & Pirinç Patlağı (34 g): 13,50 TL
Ülker Cocostar Sütlü Çikolatalı Hindistan Cevizli Gofret (32 g): 29,50 TL
Tibers Frambuaz Dolgulu Pankek (55 g): 27 TL
Züber Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata (85 g): 69,50 TL
Ülker Laviva Sütlü Çikolata Dolgulu Yer Fıstıklı Bar (45 g): 29,50 TL