BİM'E AKSİYON KAMERASI GELİYOR! BİM 15-17 Kasım aktüel kataloğunda neler var? Speaker, Popcorn Makinesi ve daha fazlası...

BİM, 15 ve 17 Kasım 2026 tarihlerine özel hazırladığı aktüel katalogları alışveriş tutkunlarının beğenisine sundu. Yeni haftanın fırsatları arasında ev yaşamını kolaylaştıran küçük ev aletleri, teknoloji ürünleri ve kişisel bakım cihazları dikkat çekiyor. Kablolu oyuncu mouse, mouse pad seti, aksiyon kamerası, mini blender, çay makinesi ve popcorn makinesinin yanı sıra elektrikli kirpik kıvırıcı, nano cam ayak törpüsü ve tüy alıcı da raflarda yerini alacak. Peki, BİM 15 Kasım ve 17 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var? Hangi ürün kaç TL'den satışa çıkacak? İşte yeni katalogların ürün listesi ve fiyat detayları...