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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM'E AKSİYON KAMERASI GELİYOR! BİM 15-17 Kasım aktüel kataloğunda neler var? Speaker, Popcorn Makinesi ve daha fazlası...

        BİM'E AKSİYON KAMERASI GELİYOR! BİM 15-17 Kasım aktüel kataloğunda neler var? Speaker, Popcorn Makinesi ve daha fazlası...

        BİM'in merakla beklenen yeni aktüel ürün katalogları yayımlandı. 15 ve 17 Kasım 2026 tarihlerinde raflarda yerini alacak fırsat ürünleri arasında teknolojik cihazlardan mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden elektronik aksesuarlara kadar pek çok seçenek bulunuyor. Aksiyon kamerası, kablolu oyuncu mouse ve mouse pad setinin yanı sıra mini blender, çay makinesi, popcorn makinesi, elektrikli kirpik kıvırıcı, nano cam ayak törpüsü ve tüy alıcı da satışa sunulacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var, fiyatları ne kadar? İşte 15 Kasım ve 17 Kasım BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        BİM, 15 ve 17 Kasım 2026 tarihlerine özel hazırladığı aktüel katalogları alışveriş tutkunlarının beğenisine sundu. Yeni haftanın fırsatları arasında ev yaşamını kolaylaştıran küçük ev aletleri, teknoloji ürünleri ve kişisel bakım cihazları dikkat çekiyor. Kablolu oyuncu mouse, mouse pad seti, aksiyon kamerası, mini blender, çay makinesi ve popcorn makinesinin yanı sıra elektrikli kirpik kıvırıcı, nano cam ayak törpüsü ve tüy alıcı da raflarda yerini alacak. Peki, BİM 15 Kasım ve 17 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var? Hangi ürün kaç TL'den satışa çıkacak? İşte yeni katalogların ürün listesi ve fiyat detayları...

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        BİM 15 KASIM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

        TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV (55T61C): 27.900 TL

        Insta360 X3 Aksiyon Kamerası: 16.990 TL

        TCL Soundbar 100 W S45H: 4.500 TL

        Logitech G Kablolu Oyuncu Mouse G203 + Mouse Pad Set: 999 TL

        Kumtel Fanlı Konvektör Isıtıcı (HC-2948): 2.290 TL

        Kumtel 11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı: 3.250 TL

        Kumtel Dikey Isıtıcı: 2.190 TL

        Zenon Mini Quartz Isıtıcı: 749 TL

        Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı: 1.590 TL

        Kumtel Fanlı Isıtıcı: 799 TL

        IMEX Kablolu Powerbank (10.000 mAh): 499 TL

        Polosmart Kablosuz Speaker (FS123): 699 TL

        Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık (FS122): 599 TL

        Nordica Tüy Toplama Cihazı Pilli: 249 TL

        House Pratik Şarj Edilebilir El Feneri (HP92): 399 TL

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        Heifer Chef's Mini Blender: 1.990 TL

        Heifer Chef's Çay Makinesi: 1.990 TL

        Fakir SM1804B Blender Set: 2.790 TL

        Kumtel Mikrodalga Fırın: 2.690 TL

        Keysmart Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi: 1.890 TL

        Heifer Profesyonel Saç Kurutma Makinesi: 1.190 TL

        Altus Buharlı Ütü: 1.490 TL

        Makyaj Süngeri Temizleme Makinesi: 399 TL

        Heifer Nostaljik Popcorn Makinesi: 1.690 TL

        Altus Tartı (AL 8080 SB): 490 TL

        Naturalove Elektrikli Kirpik Kıvırıcı: 149 TL

        Naturalove Kadın Tıraş Makinesi 4'ü 1 Arada: 899 TL

        Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti (MG3915/15): 1.390 TL

        Nordica Şarjlı Diş Fırçası: 429 TL

        Tüy Alma Makinesi Mini: 349 TL

        Nano Cam Ayak Törpüsü ve Tüy Alıcı: 399 TL

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        TÜBİTAK İlk Okuma Kitapları (Farklı çeşitlerde): 39 TL

        Matchbox Tekli Arabalar: 119 TL

        Piccolo Mondi Büyük Boy Blok Çiçekler: 229 TL

        Space Puzzle: 79 TL

        Şarjlı Kumandalı Duman Atan Kamyonet: 599 TL

        Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu: 199 TL

        Barbie Öğretmen Seti: 899 TL

        Sesli Dönüşen Robot: 349 TL

        Hot Wheels Monster Truck 1:64 Arabalar: 279 TL

        Batman Spor Araba: 239 TL

        Elena Bob Pelüş Ayıcık (40 cm): 539 TL

        Mega Kristal Sürpriz Yumurta: 239 TL

        Dede Bavullu Doktor Seti: 579 TL

        Piccolo Mondi Işıklı Sesli Refleks Oyunu: 449 TL

        İlk Arabam: 589 TL

        Oyuncak Balo Arabası: 429 TL

        Piccolo Mondi Kutu Oyunu Çeşitleri: 299 TL

        Smart Toys Oyuncak Çantalı Diş Doktoru: 169 TL

        GoKidy Metal Araba Karavanlı: 199 TL

        GoKidy Sök Tak İş Makineleri: 119 TL

        Keçeli Kalemli Boyanabilir Mat: 159 TL

        Penguen Denge Oyunu: 429 TL

        Animasyon Balon Seti: 49 TL

        Eolo Ce-Ee Kitaplar: 159 TL

        Hikaye Kitapları: 59 TL

        Ebby Mum Boyalı Boyama Kitapları: 139 TL

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        BİM 17 KASIM SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Alsan Natürel Sızma Zeytinyağı (5 L): 995 TL

        Fide Ton Balığı (3x160 g): 165 TL

        Filiz Makarna Çeşitleri (500 g): 28,50 TL

        Pasta Veneta Tagliatelle Makarna (500 g): 72,50 TL

        Efsane Yerli Pilavlık Pirinç (5 kg): 275 TL

        Saban Bulgur Çeşitleri (2,5 kg): 85 TL

        Aly Tortilla Lavaş (450 g): 69 TL

        Calve Ranch Sos XL (380 g): 89,50 TL

        Tat Acılı Ketçap (390 g) + Acılı Sriracha (350 g): 99,50 TL

        Tat Domates Püresi (3x200 g): 49,50 TL

        Gourmy Çeşni Çeşitleri (80-90 g): 49,50 TL

        Today Çikolatalı Kruvasan (6x40 g): 85 TL

        Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı (850 g): 499 TL

        Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği (650 g): 139 TL

        İnci Tahin (1 kg): 159 TL

        Şitoğlu Kış Pekmezi (1 kg): 149 TL

        Swedent Çikolata Sos Çeşitleri (300 g): 169 TL

        Bizim Paket Margarin (4x250 g): 159 TL

        Dudomi Kore Usulü Körili Noodle (10x70 g): 119 TL

        Kent Karbonat (1 kg): 75 TL

        Dr. Oetker Panko (200 g): 55 TL

        Dr. Oetker Galeta Unu (200 g): 39 TL

        Dr. Oetker Mısır Unu (200 g): 23 TL

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        Namet Dana Kangal Sucuk (500 g): 319 TL

        Sek %0,5 Yağlı Süt (1 L): 42,50 TL

        Yörsan Tereyağı (700 g): 419 TL

        Anka Yarım Yağlı Eritme Peyniri (1000 g): 379 TL

        Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 349 TL

        Tacıroğlu Yarım Yağlı Tulum Peyniri (250 g): 165 TL

        Sek Zeytinli Kekikli Taze Peynir (150 g): 72,50 TL

        Sek Çilekli Quark (140 g): 57,50 TL

        Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt (3000 g): 159 TL

        Torku %3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 209 TL

        Yörsan Ayran (2 L): 84,50 TL

        Pınar Denge Laktozsuz Süt (1 L): 59,50 TL

        Alpro Yulaflı İçecek (1 L): 159 TL

        Evelac Bol Proteinli Yarım Yağlı Laktozsuz Süt (1 L): 69,50 TL

        Altınkılıç Ballı Muzlu Kefir (250 ml): 42,50 TL

        Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir (250 ml): 42,50 TL

        Sek Yaban Mersinli Quark (250 ml): 79,50 TL

        Banvit Piliç Tempura Nugget (700 g): 179 TL

        Cossette Latte Pasta (600 g): 209 TL

        Pek Food Ispanaklı Katmer Börek (580 g): 145 TL

        Feast Elma Dilim Patates (1 kg): 119 TL

        Superfresh Milföy Hamuru (1 kg): 154,50 TL

        Akşeker Barbekü Soslu Dana Burger (500 g): 299 TL

        Akşeker Soslu Dana Döner (500 g): 249 TL

        Akşeker Dana Cheese & Steak (500 g): 249 TL

        Akşeker Kuzu Doğranmış Kokoreç / Kuzu Halka Kokoreç (200 g): 199 TL Akşeker Karma Çorba Çeşitleri (480 g - Kelle Paça, Kuzu Paça, İşkembe): 129 TL

        Akşeker Nohutlu Tavuk Pilav (250 g): 75 TL

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        Peripella Kakaolu Fındık Kreması (350 g): 199 TL

        Kinder Joy Oyuncaklı Sürpriz Yumurta (Jurassic World): 42,50 TL

        Protein Ocean Ahududu Aromalı Kolajen (250 g): 449 TL

        Protein Ocean Çikolatalı Kek Aromalı High Protein (400 g): 899 TL

        Protein Ocean Çikolata Aromalı Mass Gainer (1.3 kg): 799 TL

        Protein Ocean Aromasız Kreatin (750 g): 699 TL

        Protein Ocean Kurabiye ve Krema Aromalı Pirinç Kreması (1.3 kg): 369 TL

        Protein Ocean %100 Fıstık Ezmesi (330 g): 149 TL

        Protein Ocean Multivitamin: 219 TL

        Protein Ocean ZMA: 219 TL

        Protein Ocean Vitamin D3: 199 TL

        Ülker Dankek Sütlü Çikolata Kaplamalı Vişne Soslu Kremalı Yaş Pasta (245 g): 109 TL

        Eti Eszet Sütlü İnce Çikolata (75 g): 79 TL

        Sek Meyve Nektarı Çeşitleri (1 L): 59,50 TL

        Relkon Sünger Bob Lisanslı Led Işık Oyuncaklı Lolipop Şeker (20 g): 89 TL

        Ülker Badem Kraker (135 g): 35 TL

        Bebeto Pick/Mix Karışık Yumuşak Şeker (650 g): 159 TL

        Falım Karanfil Aromalı Şekersiz Sakız (3x7 g): 45 TL

        Milka Fındıklı Pralin Çikolata (105 g): 159 TL

        Eti Paykek Mozaik Kek (200 g): 55 TL (Fiyat görselde kısmen kapalı)

        Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye (3x86 g): 59 TL

        Ülker Yupo Kola, Çilek ve Portakal Aromalı Lolipop Şeker (66 g): 33 TL

        Yayla Popnays Yoğurt Bahçe Bitkileri Çeşnili Mısır & Pirinç Patlağı (34 g): 13,50 TL

        Ülker Cocostar Sütlü Çikolatalı Hindistan Cevizli Gofret (32 g): 29,50 TL

        Tibers Frambuaz Dolgulu Pankek (55 g): 27 TL

        Züber Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata (85 g): 69,50 TL

        Ülker Laviva Sütlü Çikolata Dolgulu Yer Fıstıklı Bar (45 g): 29,50 TL

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