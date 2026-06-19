Bu yıl YKS sınavına kaç kişi girecek? ÖSYM 2026 YKS: TYT, AYT ve YDT sınavına bu sene kaç kişi başvurdu?
YKS 2026 heyecanı yarın gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak. Sınav maratonu, pazar günü yapılacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla tamamlanacak. Toplam üç oturumdan oluşan sınavda, hedeflediği üniversite ve bölüme yerleşmek isteyen milyonlarca aday ter dökecek. Öte yandan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da YKS 2026'ya ilişkin başvuru sayılarını kamuoyuyla paylaştı. Peki bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na kaç aday başvurdu, sınava kaç kişi katılacak? İşte merak edilen detaylar…
Üniversiteye giriş yolunda en kritik aşamalardan biri olan YKS 2026, yarın yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile start alıyor. Sınav süreci, pazar günü gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla sona erecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da sınava ilişkin başvuru verilerini açıkladı. Peki, bu yıl YKS’ye kaç kişi başvurdu ve kaç aday sınavda yer alacak? İşte yıllara göre YKS başvuru sayıları haberimizde…
YKS 2026 SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuran aday sayısının 2 milyon 425 bin 560 olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özvar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan sınav süreci yaklaşırken adayların yoğun bir hazırlık dönemi içinde olduğunu belirtti.
Özvar paylaşımında şunları söyledi: “Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizlerin nitelikli, güçlü ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yükseköğretim ortamında eğitim alabilmeniz için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni imkânlar sunan programlar açıyor, mevcut programlarımızı güçlendiriyor; dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen alanları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam ediyoruz. Hayatınızda önemli bir eşik olduğunu bildiğimiz bu sürecin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum. Emek veren tüm adaylarımıza gönülden başarılar diliyorum.
YILLARA GÖRE YKS BAŞVURU SAYILARI
YÖK verilerine göre son yıllarda YKS’ye başvuran aday sayıları şöyle:
2025’te 2 milyon 560 bin 649,
2024’te 3 milyon 120 bin 870,
2023’te 3 milyon 527 bin 443,
2022’de 3 milyon 243 bin 334,
2021’de 2 milyon 607 bin 715,
2020’de 2 milyon 436 bin 958 oldu.