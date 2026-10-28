Bugün adliyeler tatil mi, yarım gün mü? 28-29-30 Ekim adliyeler ve vergi daireleri açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar açık?
28 Ekim adliyeler ve vergi daireleri açık mı sorusu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde gündeme geldi. Resmi tatil nedeniyle kamu kurumlarında çalışma saatleri değişirken adliyelerde duruşması olan ve vergi dairesinde işlem yapacak vatandaşlar mesai düzenini araştırıyor. Peki, Bugün adliyeler ve vergi daireleri kapalı mı, saat kaça kadar açık? İşte, 28-29-30 Ekim 2026 kamu kurumları çalışma saatleri ve tatil durumu…
Bugün adliyeler saat kaça kadar açık, 28 Ekim'de vergi daireleri ve adliyeler kapalı mı? soruları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde gündeme geldi. Resmi tatil nedeniyle kamu kurumlarının çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar, adliye ve vergi dairelerinde işlemlerini hangi saate kadar yapabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, 28 Ekim Çarşamba günü adliyeler ve vergi daireleri yarım gün mü? İşte, 28-29-30 Ekim 2026 adliye ve vergi dairesi çalışma saatleri...
28 EKİM'DE ADLİYELER VE VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?
28 Ekim 2026 Çarşamba günü adliyeler ve vergi daireleri saat 13.00'e kadar açık olacak. Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle öğleden sonra resmi tatil başlayacak. Bu nedenle mahkeme kalemleri, icra daireleri ve vergi dairelerinde olağan işlemlerin yarım günlük mesai düzenine göre yapılması gerekiyor.
29 EKİM'DE ADLİYELER VE VERGİ DAİRELERİ KAPALI MI?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle adliyeler ve vergi daireleri kapalı olacak. Mahkemelerde olağan duruşma programı uygulanmayacak, adliye kalemleri ve icra daireleri normal mesai kapsamında hizmet vermeyecek. Resmi tatil boyunca acil adli işlemler ise nöbetçi yargı birimlerinin görev alanı kapsamında yürütülebilecek.
30 EKİM CUMA GÜNÜ ADLİYELER AÇIK MI?
30 Ekim 2026 Cuma günü adliyeler, mahkemeler, icra daireleri ve vergi daireleri normal çalışma düzenine dönecek. Cumhuriyet Bayramı tatilinin sona ermesiyle olağan kalem işlemleri ve kamu hizmetleri yeniden başlayacak.
28-29 EKİM'DE NÖBETÇİ SAVCILIK VE UYAP AÇIK MI?
Resmi tatil, acil adli işlemlerin tamamen durduğu anlamına gelmiyor. Nöbetçi savcılık ve sulh ceza hakimlikleri, görev alanlarına giren ve bekletilmesinde sakınca bulunan işlemleri nöbet düzeni kapsamında değerlendirebiliyor.
UYAP üzerinden sunulan elektronik hizmetlere erişim de adliyelerin fiziki çalışma saatlerinden farklılık gösterebiliyor. Ancak sistem üzerinden işlem yapılabilmesi, adliye kalemlerinin resmi tatilde açık olduğu anlamına gelmiyor. Dava, itiraz ve icra işlemlerinde süre hesabı yapılırken ilgili mevzuatın hükümlerinin dikkate alınması gerekiyor.