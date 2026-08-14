BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 AĞUSTOS 2026 | Süper Lig başlıyor! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
14 Ağustos 2026 Cuma gününün maç takvimi belli oldu. Futbolseverlerin 88 günlük lig hasreti bitiyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı, bugün oynanacak tek mücadeleyle başlıyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, sahasında ligin yeni ekiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan 1. Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 14 Ağustos 2026 bugünkü maçlar listesi...
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 08:33 Güncelleme:
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Bugün futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. 14 Ağustos 2026 maç programı belli oldu. Buna göre Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak tek mücadeleyle başlayacak. Ligin açılış maçında Galatasaray ile Çorum FK RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Ayrıca 1. Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig’de de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 14 Ağustos 2026 günün maç takvimi...
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14 AĞUSTOS 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
21:30 Galatasaray-Çorum FK (beIN Sports 1)
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1. Lig
21:30 Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (TRT Spor)