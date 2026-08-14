BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 AĞUSTOS 2026 | Süper Lig başlıyor! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugün futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. 14 Ağustos 2026 maç programı belli oldu. Buna göre Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak tek mücadeleyle başlayacak. Ligin açılış maçında Galatasaray ile Çorum FK RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Ayrıca 1. Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig’de de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 14 Ağustos 2026 günün maç takvimi...