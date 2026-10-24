24 Ekim 2026 maç programı sporseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün üç karşılaşma oynanacakken Trendyol 1. Lig'de dört mücadele yapılacak. İngiltere Premier Lig'de Chelsea-Tottenham ve Aston Villa-Manchester City karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor olacak. Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş sahaya çıkarken Efeler Ligi'nde yedi maç oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 24 Ekim 2026 bugünkü maçların listesi!