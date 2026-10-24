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        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 EKİM 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga maçları!

        BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 EKİM 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga maçları!

        24 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 9. haftası bugün oynanacak üç karşılaşmayla devam edecekken, Trendyol 1. Lig'de dört maç yapılacak. Yerli liglerin yanı sıra Avrupa liglerinde de heyecan dolu mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Birbirinden kritik mücadeleleri takip etmek isteyenler bugünkü maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanallarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 24 Ekim 2026 maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 00:04 Güncelleme:
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        1

        24 Ekim 2026 maç programı sporseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün üç karşılaşma oynanacakken Trendyol 1. Lig'de dört mücadele yapılacak. İngiltere Premier Lig'de Chelsea-Tottenham ve Aston Villa-Manchester City karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor olacak. Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş sahaya çıkarken Efeler Ligi'nde yedi maç oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 24 Ekim 2026 bugünkü maçların listesi!

        2

        24 EKİM 2026 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ FUTBOL MAÇLARI VAR?

        Trendyol Süper Lig

        13.30 | Eyüpspor – Kasımpaşa (beIN Sports 1)

        16.00 | Gaziantep FK – Erzurumspor FK (beIN Sports 1)

        19.00 | Samsunspor – Amedspor (beIN Sports 1)

        3

        Trendyol 1. Lig

        13.30 | Bandırmaspor – Iğdır FK (TRT Spor)

        13.30 | Ümraniyespor – Sivasspor

        16.00 | Muğlaspor – İstanbulspor (TRT Spor)

        19.00 | Sarıyer – Fatih Karagümrük (TRT Spor)

        4

        AVRUPA'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

        İngiltere Premier Lig

        14.30 | Aston Villa – Manchester City (beIN Sports 3)

        17.00 | Arsenal – Everton (beIN Sports 3)

        17.00 | Coventry City – Fulham (beIN Sports 4)

        19.30 | Chelsea – Tottenham (beIN Sports 3)

        5

        İspanya LaLiga

        15.00 | Rayo Vallecano – Elche (S Sport)

        17:15 | Racing Santander – Espanyol (S Sport)

        19:30 | Valencia – Villarreal (S Sport)

        22:00 | Atletico Madrid – Deportivo La Coruna (S Sport)

        6

        İtalya Serie A

        16:00 | Como – Sassuolo (S Sport 2)

        16:00 | Cagliari – Bologna (S Sport Plus)

        19:00 | Napoli – Roma (S Sport 2)

        21:45 | Lazio – Parma (S Sport 2)

        7

        Almanya Bundesliga

        16:30 | Paderborn 07 – Hamburger SV (S Sport Plus)

        16:30 | Augsburg – Union Berlin (S Sport Plus)

        16:30 | RB Leipzig – Elversberg (S Sport Plus)

        16:30 | FC Köln – Schalke 04 (S Sport Plus)

        16:30 | Mainz 05 – Werder Bremen (S Sport Plus)

        19:30 | Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt (S Sport Plus)

        8

        Fransa Ligue 1

        21:45 | Lens – Paris FC

        9

        BUGÜN HANGİ BASKETBOL MAÇLARI VAR?

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        13.00 | Trabzonspor – Esenler Erokspor

        15.30 | Türk Telekom – Yukatel Denizli Basket

        20.30 | Bahçeşehir Koleji – Beşiktaş

        10

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        14.00 | Fenerbahçe – Turgutlu Belediyespor

        14.00 | BOTAŞ – Beşiktaş

        14.00 | İstanbul Gençlikspor – Emlak Konut

        11

        Türkiye Basketbol Ligi

        15.30 | iLab – MKE Ankaragücü

        16.30 | TED Ankara Kolejliler – Yalova Haremspor

        18.00 | Kipaş İstiklalspor – Mersinspor

        12

        BUGÜN HANGİ VOLEYBOL MAÇLARI VAR?

        SMS Grup Efeler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı bugün oynanacak yedi karşılaşmayla devam edecek.

        SMS Grup Efeler Ligi

        13.00 | Galatasaray – Akedaş Onikişubat Belediyespor (TRT Spor Yıldız)

        14.00 | Gebze Belediyesi – Sungurlu Belediyesi (TVF Voleybol TV)

        16.00 | Gaziantep Gençlik Spor – Fenerbahçe (TVF Voleybol TV)

        16.00 | Alanya Belediyespor – İstanbul Gençlik (TVF Voleybol TV)

        16.00 | Spor Toto – Halkbank (tabii Spor)

        16.30 | İBB Spor Kulübü – Sultanbeyli Belediyespor (TVF Voleybol TV)

        19.00 | Ziraat Bankkart – Altekma (TVF Voleybol TV)

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