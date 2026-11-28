BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 KASIM 2026 LİSTESİ: Süper Lig ve Avrupa liglerinde günün maçları belli oldu! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Samsunspor, Gaziantep FK, Bursaspor, Manchester United, Bayern Münih, Real Madrid ve Inter bugün sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Kasım 2026 maç programı ile günün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları!
Futbolseverleri 28 Kasım 2026 Cumartesi günü yoğun bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig'de 13. hafta, Trendyol 1. Lig'de ise 16. hafta heyecanı devam ederken Avrupa'nın önde gelen liglerinde de önemli karşılaşmalar oynanacak. Gününü maç izleyerek geçirmek isteyen sporseverler, "Bugün hangi maçlar var?", "Bugün kimin maçı var?", "Bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlar, karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları.
28 KASIM 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
SÜPER LİG
16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği (beIN SPORTS 1)
19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler (beIN SPORTS 1)
TRENDYOL 1. LİG
13.30 Bandırmaspor - Batman Petrolspor (TRT Spor, beIN SPORTS 2)
13.30 Sivasspor - Bodrum FK (beIN SPORTS MAX 1)
16.00 Vanspor FK - Bursaspor (TRT Spor, beIN SPORTS Haber)
19.00 Muğlaspor - Mardin 1969 Spor (TRT Spor, beIN SPORTS 2)
İNGİLTERE PREMİER LİG
18.00 Leeds United - Coventry City (beIN SPORTS 3)
18.00 Manchester United - Brentford (beIN SPORTS 5)
20.30 Ipswich Town - Aston Villa (beIN SPORTS 3)
İSPANYA LA LİGA
16.00 Real Betis - Rayo Vallecano (S Sport, S Sport Plus)
18.15 Malaga - Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)
20.30 Elche - Atletico Madrid (S Sport, S Sport Plus)
23.00 Real Madrid - Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)
İTALYA SERİE A
17.00 Frosinone - Parma (S Sport 2, S Sport Plus)
20.00 Torino - Lazio (S Sport 2, S Sport Plus)
22.45 Inter - Genoa (S Sport 2, S Sport Plus)
ALMANYA BUNDESLİGA
17.30 Köln - Elversberg (S Sport Plus)
17.30 Hamburg - Bayern Münih (S Sport Plus)
17.30 Mainz - Union Berlin (S Sport Plus)
17.30 Paderborn - Schalke 04 (S Sport Plus)
20.30 Stuttgart - Eintracht Frankfurt (S Sport Plus)
FRANSA LİGUE 1
19.15 Angers - Lens (beIN SPORTS MAX 1)
22.45 Le Havre - Strasbourg (beIN SPORTS MAX 1)
22.45 Le Mans - Lille (beIN SPORTS 3)
22.45 Nice - Troyes (beIN SPORTS 5)
22.45 Paris Saint-Germain - Lorient (beIN SPORTS 2)
COPA LİBERTADORES FİNALİ
23.00 Palmeiras - Estudiantes
PORTEKİZ SÜPER LİG İ
18.30 Moreirense - Santa Clara
18.30 Arouca - Rio Ave
21.00 Academico de Viseu - Alverca
23.30 Vitoria Guimaraes - Estrela Amadora
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ
15.15 Al Hazem - Al Nassr (S Sport Plus)
17.20 Al Ettifaq - Al Hilal
20.30 Al Ahli - Al Taawoun