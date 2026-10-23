BUGÜN HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

23 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmaların canlı yayın bilgileri için yayıncı kuruluşların güncel programlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Maçların yayın kanalları ve platformları karşılaşmaya ve yayın haklarına göre değişebiliyor. Özellikle Corendon Alanyaspor-Kocaelispor, Boluspor-Vanspor FK ve Olympiakos-Fenerbahçe karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbol ve basketbolseverlerin güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.