Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 23 Ekim 2026 Cuma maç programı ile bugün kimin maçı var?

        BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 23 Ekim 2026 Cuma maç programı ile bugün kimin maçı var?

        23 Ekim Cuma günü Süper Lig'den Avrupa liglerine, EuroLeague'den Suudi Arabistan Pro Lig'e kadar birçok karşılaşma oynanacak. Futbol ve basketbol maçlarının saatleri belli olurken futbolseverler günün maç programını ve karşılaşmaların canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte, 23 Ekim 2026 günün maç programı ve canlı yayın bilgileri hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 22:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        23 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalar arasında Süper Lig'deki Alanyaspor-Kocaelispor mücadelesi ve EuroLeague'deki Olympiakos-Fenerbahçe maçı öne çıkıyor. Günün programında farklı Avrupa liglerinden futbol karşılaşmaları da yer alıyor. Maçları takip etmek isteyenler, karşılaşmaların başlama saatlerini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 23 Ekim Cuma oynanacak karşılaşmalar…

        2

        BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, 23 EKİM CUMA HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

        Bugün maç programında Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig karşılaşmalarının yanı sıra Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinden mücadeleler yer alıyor. Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelirken 1. Lig'de Boluspor ile Vanspor FK mücadele edecek. Suudi Arabistan Pro Lig'de üç karşılaşma oynanırken EuroLeague'de de heyecan devam edecek.

        3

        23 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR VE SAATLERİ

        23 Ekim Cuma günü oynanacak futbol karşılaşmaları ve başlama saatleri şöyle:

        16.30: Al Faşsaly - Al Nassr

        18.30: Al Ittihad - Diriyah

        20.00: Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

        20.00: Boluspor - Vanspor FK

        21.00: Al Qadsiah - Al Hilal

        21.00: Go Ahead Eagles - Telstar

        4

        21.30: Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

        21.45: Torino - Monza

        21.45: Brest - Nice

        21.45: Kortrijk - Mechelen

        22.00: Ipswich Town - Nottingham Forest

        22.00: Alaves - Malaga

        22.45: Vitoria Guimaraes - Maritimo

        5

        23 EKİM EUROLEAGUE MAÇLARI: FENERBAHÇE'NİN MAÇI SAAT KAÇTA?

        EuroLeague'de yedinci hafta karşılaşmaları 23 Ekim Cuma günü oynanacak üç mücadeleyle devam edecek. Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Günün basketbol programında ayrıca Zalgiris-ASVEL ve Paris Basket-Valencia maçları bulunuyor.

        20.00: Zalgiris - ASVEL

        21.15: Olympiakos - Fenerbahçe

        21.45: Paris Basket - Valencia

        6

        BUGÜN HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        23 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmaların canlı yayın bilgileri için yayıncı kuruluşların güncel programlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Maçların yayın kanalları ve platformları karşılaşmaya ve yayın haklarına göre değişebiliyor. Özellikle Corendon Alanyaspor-Kocaelispor, Boluspor-Vanspor FK ve Olympiakos-Fenerbahçe karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbol ve basketbolseverlerin güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taksiciler yolu ringe çevirdi

        İstanbul Fatih'te iddiaya göre, yolcu alma nedeniyle taksiciler arasında yumruklu kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.(DHA)

        #maç
        #Maç Programı
        #fenerbahçe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek