BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 23 Ekim 2026 Cuma maç programı ile bugün kimin maçı var?
23 Ekim Cuma günü Süper Lig'den Avrupa liglerine, EuroLeague'den Suudi Arabistan Pro Lig'e kadar birçok karşılaşma oynanacak. Futbol ve basketbol maçlarının saatleri belli olurken futbolseverler günün maç programını ve karşılaşmaların canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte, 23 Ekim 2026 günün maç programı ve canlı yayın bilgileri hakkında merak edilenler…
23 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalar arasında Süper Lig'deki Alanyaspor-Kocaelispor mücadelesi ve EuroLeague'deki Olympiakos-Fenerbahçe maçı öne çıkıyor. Günün programında farklı Avrupa liglerinden futbol karşılaşmaları da yer alıyor. Maçları takip etmek isteyenler, karşılaşmaların başlama saatlerini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 23 Ekim Cuma oynanacak karşılaşmalar…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, 23 EKİM CUMA HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?
Bugün maç programında Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig karşılaşmalarının yanı sıra Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinden mücadeleler yer alıyor. Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelirken 1. Lig'de Boluspor ile Vanspor FK mücadele edecek. Suudi Arabistan Pro Lig'de üç karşılaşma oynanırken EuroLeague'de de heyecan devam edecek.
23 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR VE SAATLERİ
23 Ekim Cuma günü oynanacak futbol karşılaşmaları ve başlama saatleri şöyle:
16.30: Al Faşsaly - Al Nassr
18.30: Al Ittihad - Diriyah
20.00: Corendon Alanyaspor - Kocaelispor
20.00: Boluspor - Vanspor FK
21.00: Al Qadsiah - Al Hilal
21.00: Go Ahead Eagles - Telstar
21.30: Stuttgart - Borussia Mönchengladbach
21.45: Torino - Monza
21.45: Brest - Nice
21.45: Kortrijk - Mechelen
22.00: Ipswich Town - Nottingham Forest
22.00: Alaves - Malaga
22.45: Vitoria Guimaraes - Maritimo
23 EKİM EUROLEAGUE MAÇLARI: FENERBAHÇE'NİN MAÇI SAAT KAÇTA?
EuroLeague'de yedinci hafta karşılaşmaları 23 Ekim Cuma günü oynanacak üç mücadeleyle devam edecek. Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Günün basketbol programında ayrıca Zalgiris-ASVEL ve Paris Basket-Valencia maçları bulunuyor.
20.00: Zalgiris - ASVEL
21.15: Olympiakos - Fenerbahçe
21.45: Paris Basket - Valencia
BUGÜN HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
23 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmaların canlı yayın bilgileri için yayıncı kuruluşların güncel programlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Maçların yayın kanalları ve platformları karşılaşmaya ve yayın haklarına göre değişebiliyor. Özellikle Corendon Alanyaspor-Kocaelispor, Boluspor-Vanspor FK ve Olympiakos-Fenerbahçe karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbol ve basketbolseverlerin güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.