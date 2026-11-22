Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan 12. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçında üç puan alarak zirve yarışındaki iddiasını korumayı hedefliyor. Ev sahibi Konyaspor ise taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta Orkun Kökçü cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Emirhan Topçu ve Leandro Trossard ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İşte, Konyaspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler...