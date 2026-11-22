CANLI İZLE | Konyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş, 22 Kasım Pazar günü Konya'da karşı karşıya gelecek. Zirve takibini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar deplasmanda galibiyet ararken futbolseverler Konyaspor-Beşiktaş maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki Konyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç öncesi son bilgiler...
Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan 12. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçında üç puan alarak zirve yarışındaki iddiasını korumayı hedefliyor. Ev sahibi Konyaspor ise taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta Orkun Kökçü cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Emirhan Topçu ve Leandro Trossard ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İşte, Konyaspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler...
KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor-Beşiktaş maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 16.00'da başlayacak. Beşiktaş, deplasmanda kazanarak haftayı üç puanla tamamlamak ve zirve takibini sürdürmek istiyor.
KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 12. haftasındaki Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele, yayıncı kuruluş üzerinden takip edilebilecek.
KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri şöyle:
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Rayyan, Uğurcan, Masuaku, Melih, Jevtovic, Gonçalves, Deniz, Colley, Muleka.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Trossard, İlhan, Vlahovic.
BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK ORKUN KÖKÇÜ
Beşiktaş'ta Konyaspor karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen kaptan Orkun Kökçü, Konyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ve Leandro Trossard ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki futbolcu, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyememe riskiyle karşı karşıya kalacak.
KONYASPOR İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 51. RANDEVU
Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan önceki 50 lig maçında Beşiktaş 29 galibiyet elde ederken Konyaspor 7 kez sahadan galip ayrıldı. 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Geride kalan maçlarda Beşiktaş 96 gol kaydederken Konyaspor rakip fileleri 45 kez havalandırdı.