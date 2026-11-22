CANLI İZLE | Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Eyüpspor muhtemel 11'ler belli oldu!
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü Eyüpspor'u Papara Park'ta konuk ediyor. Ligde üst üste 6 maç kazanan bordo-mavililer, son sıradaki rakibi karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor - Eyüpspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte, Trabzonspor - Eyüpspor muhtemel 11'ler…
Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Trabzon'da oynanacak. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıkış yakalayan Trabzonspor, milli ara öncesinde elde ettiği başarılı sonuçlarla puanını 25'e yükselterek ikinci sıraya yerleşti. Son 8 lig maçını kaybeden Eyüpspor ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Peki, Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenecek? İşte, Trabzonspor - Eyüpspor maçı canlı yayın ekranına ilişkin detaylar…
TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile Eyüpspor, 22 Kasım 2026 Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Bilal Gölen ve Murat Temel ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.
TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.
TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in Eyüpspor karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel kadro belli oldu.
TRABZONSPOR: Onan, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Saviolo, Muçi, Salah, Onuachu.
EYÜPSPOR: Moldovan, Ömer, El Yamiq, Jules, Anıl, Raux Yao, Massanga, Barasi, Pintor, Sabiri, Abdullahi.
TRABZONSPOR'DA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?
Trabzonspor'da Eyüpspor karşılaşması öncesinde eksik oyuncular teknik heyetin planlarını etkiliyor. Cezalı Chibuike Nwaiwu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıklarını büyük ölçüde atlatan Batagov, Dju ve Malinovskyi'nin ise riske edilmesi beklenmiyor.
Tedavisi devam eden Okay Yokuşlu'nun yanı sıra Aral Şimşir ve Cihan Çanak'ın da kadroda yer alma ihtimali düşük. Muçi, Pina ve Folcarelli ise fiziksel olarak forma giyebilecek seviyeye geldi. Oyuncuların son durumuna ilişkin kararı teknik heyet verecek.
Stefan Savic ve Fabinho, ligde üçer sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu Eyüpspor karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Göztepe deplasmanında cezalı duruma düşecek.
TRABZONSPOR 6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Milli ara öncesinde ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Eyüpspor karşısında serisini 7 maça çıkarmayı amaçlıyor. Thomas Reis'in takımın başında ilk maçına çıktığı 6. haftadan bu yana bordo-mavililer, 6 galibiyet ve 18 puan elde etti. Aynı süreçte 5 maçta kalesini gole kapatan Trabzonspor, 30 net gol pozisyonu üretti.
Trabzonspor, daha uzun bir galibiyet serisini son olarak Ekim-Aralık 2021 döneminde yakalamış ve üst üste 8 maç kazanmıştı.
Ligde yalnızca bir galibiyeti bulunan Eyüpspor ise son 8 karşılaşmasını kaybetti. Üç puanla son sırada bulunan İstanbul temsilcisi, Trabzon deplasmanında puan arayacak. Bordo-mavililer ise 25 puanla ikinci sıradaki yerini koruyarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.