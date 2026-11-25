Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 25 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto'da 25 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek haftanın ikinci çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişte gözler Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Çekilişin ardından Joker ve SüperStar numaraları da belli oldu. Peki, 25 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri? İşte Milli Piyango ile 25 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftanın üç günü pazartesi, çarşamba ve cumartesi gerçekleştiriliyor. 25 Kasım Çarşamba gününün çekilişi de saat 21.30'da yapıldı. Büyük ikramiyenin devretmesi nedeniyle bu haftaki çekilişe ilgi artarken, kupon sahipleri sonuçları yakından takip ediyor. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Peki, 25 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte 25 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...
25 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
25 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.
ÇILGIN SAYISAL LOTO 18 KASIM KAZANAN NUMARALAR
25 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları:
19 - 40 - 44 - 45 - 48 - 80
JOKER 31 + SÜPERSTAR 43
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 25 Kasım Çarşamba akşamı saat 21.30'da gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden duyuruldu.
SAYISAL LOTO SONUCU NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamak isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edebilir. Sonuç ekranında ilgili çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri incelenebilir. Kupon sahiplerinin sonuçları kontrol ederken çekiliş tarihine dikkat etmesi gerekiyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.