Çılgın Sayısal Loto sonuçları son dakika açıklandı! 23 Kasım 2026 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 23 Kasım Pazartesi gününe ait kazandıran numaralar belli oldu. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleşti. Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı duyuruldu. Peki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar neler?
Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar açıklandı. Her çekiliş öncesinde büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, sonuçların açıklanmasının ardından kuponlarını kontrol ediyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online resmî internet sitesi üzerinden sonuç sorgulaması yapabilir. Çekiliş tarihini seçerek kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı kolayca kontrol edilebilir. Peki 23 Kasım 2026 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar neler?
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21.30’da belli oldu.
86, 57, 44, 42, 15, 6
Joker: 11
Süper Star: 71
266.518.153,81 TL'lik büyük ikramiye devretti.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.