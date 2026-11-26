CSKA Sofya – Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Bordo-mavililer, CSKA Sofya karşısında kazanarak puanını 9'a yükseltmeyi amaçlıyor. Üç maçta 6 puan elde eden Karadeniz ekibi, Avrupa'da ilk 8 hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar, 'CSKA Sofya – Trabzonspor maçı izle, TRT 1 canlı yayın izle ekranı, TRT 1 izle ekranı' gibi aramaları sıklaştırdı. Peki, CSKA Sofya – Trabzonspor maçı canlı nasıl izlenir, Trabzonspor maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte CSKA Sofya – Trabzonspor maçı TRT 1 canlı izle ekranı...