DGS ek tercihler ne zaman? 2026 DGS ek tercihler nasıl ve nereden yapılır?

DGS ek tercih tarihi ve ek tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak. DGS sonuçlarının ardından bir bölüme yerleşemeyen adaylar DGS ek tercih tarihlerine odaklandı. Peki, 2026 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak ve bitecek?