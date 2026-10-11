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        DGS ek tercihler ne zaman? 2026 DGS ek tercihler nasıl ve nereden yapılır?

        ÖSYM tarafından DGS ek tercih işlemleri başlıyor. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini, dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin DGS ek tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. Peki DGS ek tercihler ne zaman, ek tercihler nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        DGS ek tercih tarihi ve ek tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak. DGS sonuçlarının ardından bir bölüme yerleşemeyen adaylar DGS ek tercih tarihlerine odaklandı. Peki, 2026 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak ve bitecek?

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        DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

        Geçtiğimiz seneler baz alınırsa 2026 DGS ek tercihlerinin ekim ayının üçüncü veya son haftası içerisinde alınmaya başlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından DGS ek tercih tarihleri duyurulacak.

        DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        2026 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından ek yerleştirme sürecinin başlatılmasıyla birlikte kılavuzun da adayların erişimine açılması bekleniyor.

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        DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

        Tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak online olarak gerçekleştirilecek. Ek tercih kılavuzu ve başvuru takvimi yayınlandığı anda tüm detaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak.

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        #dgs
        #DGS ek tercih
        #ÖSYM
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