DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM AİS ekranı ile 2026 KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
KPSS DHBT sonuçları için adayların beklediği tarih geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen ve 1 Kasım'da düzenlenen 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne katılan binlerce aday, ÖSYM AİS sonuç ekranını takip ediyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2026 DHBT sınav sonucu nasıl sorgulanır? İşte, ÖSYM DHBT sonuç sorgulama ekranı…
1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) ardından adayların sonuç heyecanı başladı. Diyanet bünyesinde din hizmetleri sınıfında görev almak isteyen adaylar için önem taşıyan sınavın puanları, personel alım sürecinde kullanılacak. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sınav puanlarını ve başarı durumlarını öğrenebilecek. Peki, KPSS DHBT sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 2026 ÖSYM AİS sonuç ekranı…
2026 KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 KPSS DHBT sonuçları henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde DHBT sonuçlarının açıklanacağı tarih 25 Kasım 2026 olarak duyuruldu. 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne katılan adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından KPSS DHBT puanlarını öğrenebilecek.
KPSS DHBT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2026 sınav takvimine göre KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Ancak sonuçların saat kaçta erişime açılacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.
Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak açıklamaları takip ediyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sınava katılanlar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle puanlarını görüntüleyebilecek.
ÖSYM KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2026
2026 KPSS DHBT sınav sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Adaylara basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuç belgesine internet üzerinden erişilebilecek.
KPSS DHBT sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:
KPSS DHBT PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nden alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise mevcut sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini koruyacak.
Adaylar, iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek personel alımlarına, ilanlarda belirtilen başvuru şartlarını taşımaları halinde mevcut KPSS DHBT puanlarıyla başvurabilecek.