Dünyanın en iyi gece hayatı şehirleri açıklandı: Johannesburg, Amsterdam ve Madrid'i geride bıraktı!
Dünyanın en iyi gece hayatı şehirleri 2026 sıralamasında ilk 20'ye iki Afrika kenti girdi. Johannesburg yedinci, Akra ise on sekizinci sırada yer aldı. 24 binden fazla yerel sakinin görüşleriyle hazırlanan listede iki şehir de gece hayatındaki çeşitlilik ve uygun fiyatlarıyla öne çıktı.
Time Out'un 2026 için hazırladığı dünyanın en iyi gece hayatı şehirleri listesinde ilk 20'ye iki Afrika kenti girdi. Güney Afrika'nın Johannesburg kenti yedinci sırada yer alırken Gana'nın başkenti Akra 18. sırada yer aldı. Johannesburg böylece Amsterdam, Madrid ve Seul gibi gece hayatıyla öne çıkan şehirleri geride bıraktı.
Sıralama, 150 şehirde 24 binden fazla yerel sakinin gece hayatına ilişkin görüşleri temel alınarak hazırlandı. Katılımcılara gece hayatının kalitesi ve uygun fiyatlı olup olmadığıyla birlikte şehirde topluluk bulmanın kolaylığı, güvenlik, canlılık, çeşitlilik ve şehrin gece saatlerinde ne kadar sıcak ve davetkâr olduğu soruldu. Bu değerlendirmelere Time Out'un şehir editörleri, kültür uzmanları ve gece hayatı alanındaki uzmanların görüşleri de eklendi. Küresel temsili korumak amacıyla her ülkeden yalnızca en yüksek puanı alan şehir listeye dahil edildi.
JOHANNESBURG'UN GECE HAYATI NEDEN ÜST SIRALARDA?
Johannesburg'un yedinci sırada yer almasında kentin gece hayatını sürekli yenilemesi etkili oldu. Time Out, 1990'lı yıllardaki depo partilerinden bugünün farklı müzik türlerini bir araya getiren dans pistlerine kadar uzanan dönüşüme dikkat çekti.
Kentteki gece hayatı house, techno, Afro-house, gqom, drum and bass ve deneysel müzik gibi farklı türlerin etrafında şekilleniyor. Johannesburg'un bazı bölgelerinde kulüpler öne çıkarken Melville ve Rosebank gibi bölgelerde kokteyl barları daha sakin bir gece geçirmek isteyenlere seçenek sunuyor.
Johannesburg, gece hayatının uygun fiyatlı olması ve topluluk duygusu açısından da güçlü sonuçlar aldı. Yerel sakinlerin yüzde 66'sı kentte gece dışarı çıkmanın uygun fiyatlı olduğunu belirtirken, yüzde 80'i şehirde insanlarla bağ kurmanın ve kendine bir çevre bulmanın kolay olduğunu söyledi.
AKRA'DA OSU'NUN YANINA EAST LEGON EKLENDİ
Listenin 18. sırasında yer alan Akra, yerleşik gece hayatı bölgeleri ve giderek çeşitlenen mekAnlarıyla öne çıktı. Gana'nın başkentinde barların yanı sıra kulüpler, canlı müzik mekAnları ve alternatif eğlence alanları da gece hayatının önemli parçaları arasında yer alıyor.
Osu, kentin başlıca gece hayatı merkezlerinden biri olmayı sürdürürken East Legon da yeni mekanların açılmasıyla öne çıkan bölgelerden biri haline geliyor. Bu bölgelerde daha üst segment gece hayatı seçeneklerinin de arttığı belirtiliyor.
Akra'nın gece hayatı yalnızca ana akım Afrobeats ile sınırlı kalmıyor. Elektronik müzik, alte ve R&B gibi farklı müzik türleri ve alt kültürler de kentin gece hayatına katkı sağlıyor.
Kent, uygun fiyat ve topluluk başlıklarında da yüksek oranlara ulaştı. Akra sakinlerinin yüzde 62'si gece dışarı çıkmanın uygun fiyatlı olduğunu söylerken, yüzde 75'i şehirde topluluk bulmanın kolay olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 65'i ise Akra'yı sıcak ve arkadaş canlısı bir şehir olarak değerlendirdi.
LİSTENİN ZİRVESİNDE BANGKOK YER ALDI
Johannesburg ve Akra'nın yanı sıra listede Bangkok, Berlin, New York, Melbourne ve São Paulo gibi şehirler de üst sıralarda yer aldı. Bangkok 2026'nın en iyi gece hayatı şehri seçilirken Berlin ikinci, New York üçüncü, Melbourne dördüncü ve Sao Paulo beşinci sırada yer aldı.
Time Out'un değerlendirmesi, şehirlerin gece hayatındaki başarının yalnızca kulüp ve barların sayısıyla ölçülmediğini ortaya koydu. Uygun fiyat, topluluk duygusu, müzik çeşitliliği, yerel kültür ve gece saatlerinde şehrin ne kadar canlı ve davetkar olduğu da sıralamada belirleyici unsurlar arasında yer aldı.