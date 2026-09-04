Dünyanın en iyi gece hayatı şehirleri açıklandı: Johannesburg, Amsterdam ve Madrid'i geride bıraktı!

Time Out'un 2026 için hazırladığı dünyanın en iyi gece hayatı şehirleri listesinde ilk 20'ye iki Afrika kenti girdi. Güney Afrika'nın Johannesburg kenti yedinci sırada yer alırken Gana'nın başkenti Akra 18. sırada yer aldı. Johannesburg böylece Amsterdam, Madrid ve Seul gibi gece hayatıyla öne çıkan şehirleri geride bıraktı.

Sıralama, 150 şehirde 24 binden fazla yerel sakinin gece hayatına ilişkin görüşleri temel alınarak hazırlandı. Katılımcılara gece hayatının kalitesi ve uygun fiyatlı olup olmadığıyla birlikte şehirde topluluk bulmanın kolaylığı, güvenlik, canlılık, çeşitlilik ve şehrin gece saatlerinde ne kadar sıcak ve davetkâr olduğu soruldu. Bu değerlendirmelere Time Out'un şehir editörleri, kültür uzmanları ve gece hayatı alanındaki uzmanların görüşleri de eklendi. Küresel temsili korumak amacıyla her ülkeden yalnızca en yüksek puanı alan şehir listeye dahil edildi.