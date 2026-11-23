Eğitime kar engeli! Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım Pazartesi Van’da kar tatili olan ilçeler açıklandı!
Van'da etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 23 Kasım 2026 Pazartesi günü bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Kaymakamlıkların peş peşe yaptığı duyuruların ardından öğrenciler ve veliler, Van'da okulların tatil edildiği ilçeleri araştırmaya başladı. Peki, Van'da hangi ilçelerde okullar tatil, eğitim hangi ilçelerde devam edecek? İşte, 23 Kasım 2026 Pazartesi Van'da kar tatili olan ilçeler…
Van'da kar tatili kararları, 23 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ilişkin araştırmaları artırdı. Gece saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler Van Valiliği ile ilçe kaymakamlıklarından gelecek açıklamaları takip ediyor. Peki, Van'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi, eğitime ara verilen ilçeler hangileri?
VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ 23 KASIM PAZARTESİ?
Van'ın Muradiye, Çaldıran ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.
İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan duyurularda, kararın resmi ve özel eğitim kurumlarını kapsadığı bildirildi. Van'ın diğer ilçelerinde ise eğitime ara verildiğine ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde kararların güncellenmesi bekleniyor.
VAN'DA KAR TATİLİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?
23 Kasım 2026 Pazartesi günü Van'da okulların tatil edildiği ilçeler şöyle:
Muradiye: Yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Çaldıran: Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Saray: Yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
MURADİYE KAYMAKAMLIĞI'NDAN EĞİTİME ARA AÇIKLAMASI
Muradiye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda ilçede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.
Kararın resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsadığı belirtildi. Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri de tatil kapsamına alındı.
ÇALDIRAN VE SARAY'DA KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN
Çaldıran Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.
Kaymakamlığın açıklamasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kamu çalışanı annelerin de idari izinli olacağı kaydedildi.
Saray Kaymakamlığı da ilçede devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.