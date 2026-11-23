MURADİYE KAYMAKAMLIĞI'NDAN EĞİTİME ARA AÇIKLAMASI

Muradiye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda ilçede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Kararın resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsadığı belirtildi. Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri de tatil kapsamına alındı.

ÇALDIRAN VE SARAY'DA KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Çaldıran Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kaymakamlığın açıklamasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kamu çalışanı annelerin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Saray Kaymakamlığı da ilçede devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.