ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 6 Ekim Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ