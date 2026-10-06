Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 6 Ekim 2026 BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesinti programı!

        Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 6 Ekim 2026 BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesinti programı!

        İstanbul'da 6 Ekim 2026 Salı günü pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından uygulanan bakım, onarım, yatırım ve şebeke çalışmaları nedeniyle yaşanan kesintiler ilçe ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bölgelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 6 Ekim Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 01:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 6 Ekim Salı günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        2

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 6 Ekim Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        32
        33
        34
        35
        36
        37
        38
        39
        40
        41
        ÖNERİLEN VİDEO
        #elektrikler ne zaman gelecek
        #BEDAŞ
        #İstanbul elektrik kesintisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AJet uçağındaki arama tamamlandı
        AJet uçağındaki arama tamamlandı
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        "Şut şansı vermeden gol yedik!"
        "Şut şansı vermeden gol yedik!"
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        5 kişi tutuklandı
        5 kişi tutuklandı
        Yine İtalya yine kabus!
        Yine İtalya yine kabus!
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        Neye niyet neye kısmet
        Neye niyet neye kısmet
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"