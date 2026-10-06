Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 6 Ekim 2026 BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesinti programı!
İstanbul'da 6 Ekim 2026 Salı günü pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından uygulanan bakım, onarım, yatırım ve şebeke çalışmaları nedeniyle yaşanan kesintiler ilçe ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bölgelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 6 Ekim Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri
Giriş: 06 Ekim 2026 - 01:41 Güncelleme:
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 6 Ekim Salı günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
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ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 6 Ekim Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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