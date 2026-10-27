EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2027 OCAK: Emekli zammı için 4 farklı senaryo! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Emekli maaş zammı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekliler, yıl içerisinde maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,76 zam yapılmış, en düşük emekli aylığı ise 23 bin 552 liraya yükseltilmişti. Şimdi tüm gözler yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak zam oranına çevrildi. TÜİK verilerine göre temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5.57 olarak hesaplandı. Nihai zam oranı ise ekim, kasım ve aralık ayı verileri ile belli olacak. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, Ocak 2027 emekli zammı için 4 farklı senaryo…
Emekli zammı hesaplama işlemleri yıl sonu yaklaşırken hız kazandı. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 2027 Ocak’ta artış yaşayacak. Emekli zam oranı yılın son 6 ayına ait enflasyon verileri baz alınarak hesaplanacak. 2027 Ocak zammı için 3 aylık oran kesinleşirken gözler TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Öte yandan 6 aylık enflasyon beklentisi doğrultusunda emekli maaş zammı için 4 farklı senaryo öne çıkıyor. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli zammı yüzde kaç olacak? İşte, 2027 Ocak emekli maaşı hesaplama tablosu...
3 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2026 yılının temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 oldu.
Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.
EMEKLİLERİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları doğrudan tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 5,57 oldu.
3 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor.
Bu tutara yüzde 5,57 oranında artış uygulandığında en düşük emekli maaşı yaklaşık 24 bin 864 TL'ye yükseliyor.
Ocak 2027'de uygulanacak nihai zam oranı, yılın son üç aylık enflasyon verileri ile belli olacak. En düşük emekli aylığı ise yapılabilecek yasal düzenlemelere bağlı olarak artış yaşayacak.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR? OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 FARKLI SENARYO
Yıl sonu enflasyon beklentileri, emekli maaşlarına yapılabilecek artışa ilişkin farklı hesaplamalar ortaya koyuyor. Paylaşılan tahminlere göre dört senaryoda öne çıkan zam oranları ve en düşük emekli aylığı tutarları şöyle:
1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahmini
Merkez Bankası'nın yüzde 28’lik yıl sonu enflasyon beklentisine göre 2026 yılı ikinci altı aylık enflasyon yüzde 8.70 olacak.
Bu senaryoya göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 601 TL'ye çıkacak.
2. Orta Vadeli Program tahmini
Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyon yüzde 9,04 olacak.
Bu oranın uygulanması halinde en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 681 TL’ye çıkacak.
3. Piyasa Katılımcıları Anketi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63'e yükseldi.
Bu tahmine göre altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10,08 olması bekleniyor. Bu senaryoda en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 921 TL'ye ulaşıyor.
4. AA Finans beklenti anketi
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu.
Bu senaryoda altı aylık enflasyon artışının yüzde 10,11 seviyesinde olması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 933 TL'ye ulaşacak.
24 BİN TL VE 25 BİN TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Paylaşılan zam oranları üzerinden 24 bin TL ve 25 bin TL maaş alan emekliler için de tahmini hesaplamalar yapılıyor.
Mevcut maaşı 24 bin TL olan emekliler
Yüzde 8,70 zamla 26 bin 88 TL
Yüzde 9,04 zamla 26 bin 170 TL
Yüzde 10,08 zamla yaklaşık 26 bin 419 TL
Yüzde 10,11 zamla 26 bin 426 TL
Yüzde 10,73 zamla 26 bin 575 TL
Mevcut maaşı 25 bin TL olan emekliler
Yüzde 8,70 zamla 27 bin 175 TL
Yüzde 9,04 zamla 27 bin 260 TL
Yüzde 10,08 zamla yaklaşık 27 bin 520 TL
Yüzde 10,11 zamla 27 bin 528 TL
Yüzde 10,73 zamla 27 bin 683 TL
2027 OCAK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşına (taban aylık) yapılacak artışı yasa ile belirleniyor. Son dönemde en düşük emekli maaşına SSK ve Bağ-Kur'lulara yapılan zam oranı doğrultusunda artış yapılıyor.
2027 OCAK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 Ocak emekli zammı, 2026 yılının son altı aylık enflasyon verileriyle kesinleşecek. TÜİK'in ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olacak.
Memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplanacak.