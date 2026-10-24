EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

2026 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verileri, ocak zammı hesabının ilk bölümünü oluşturdu. Üç aylık dönemde oluşan yüzde 5,57'lik enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesinleşmiş zam oranı değil; altı aylık dönemin ilk üç ayına ait kümülatif artış olarak değerlendiriliyor.

Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları da hesaplamaya eklenecek. Böylece temmuz-aralık döneminin toplam enflasyon farkı kesinleşecek.

Memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplandığı için artış oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olabilecek.