Emekli maaş zammında hesaplar değişti 2027! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına 2027 yılının ocak ayında yapılacak zam için milyonlarca emeklinin gözü enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmesi, yeni yıl maaşlarına ilişkin hesaplamaları yeniden gündeme taşıdı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, temmuz-aralık döneminde gerçekleşecek altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık enflasyon farkı yüzde 5,57 seviyesinde gerçekleşti. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak uygulanırken ocak zammı için farklı senaryolar üzerinde duruluyor. Peki emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2027 emekli maaşı hesaplama tablosu...
Ocak 2027 emekli zammı için hesaplamalar, yılın ikinci yarısında açıklanacak enflasyon verileri doğrultusunda şekilleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. En düşük emekli aylığının yeni yılda hangi seviyeye ulaşacağı ise enflasyon artışının yanı sıra olası yasal düzenlemelere de bağlı olacak. Peki "20 bin, 25 bin ve 30 bin TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak?" İşte emekli maaşında zam senaryoları...
MERKEZ BANKASI 2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜZDE 28'E YÜKSELTTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 13 Ağustos 2026 tarihinde yayımladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. Bankanın tahminindeki güncelleme, ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammına ilişkin beklentilerin de yeniden değerlendirilmesine neden oldu.
Bununla birlikte Merkez Bankasının yıllık enflasyon tahmini, emekli maaşlarına uygulanacak zam oranını doğrudan göstermiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı artış, 2026 yılının temmuz-aralık döneminde gerçekleşen altı aylık tüketici enflasyonuna göre hesaplanacak.
Aralık ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte kesin zam oranı ortaya çıkacak. Bu nedenle mevcut hesaplamalar, gerçekleşen enflasyon ve olası senaryolar üzerinden değerlendiriliyor.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
2026 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verileri, ocak zammı hesabının ilk bölümünü oluşturdu. Üç aylık dönemde oluşan yüzde 5,57'lik enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesinleşmiş zam oranı değil; altı aylık dönemin ilk üç ayına ait kümülatif artış olarak değerlendiriliyor.
Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları da hesaplamaya eklenecek. Böylece temmuz-aralık döneminin toplam enflasyon farkı kesinleşecek.
Memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplandığı için artış oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olabilecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? İŞTE ZAM SENARYOLARI
Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden farklı zam oranlarına göre örnek hesaplamalar yapılabiliyor. Aşağıdaki tablo, olası artışların maaşa nasıl yansıyabileceğini gösteriyor.
Zam senaryosu Zam tutarı Yeni aylık
Yüzde 9 zam 2.119,68 TL 25.671,68 TL
Yüzde 10 zam 2.355,20 TL 25.907,20 TL
Yüzde 11 zam 2.590,72 TL 26.142,72 TL
Yüzde 12 zam 2.826,24 TL 26.378,24 TL
Bu hesaplamalar, 23 bin 552 TL üzerinden yapılan örnek senaryolardır; açıklanmış veya kesinleşmiş zam oranları değildir. Ayrıca en düşük emekli aylığının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekebileceğinden, tablodaki tutarlar otomatik olarak ödenecek yeni maaş anlamına gelmiyor.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 ocak ayında uygulanacak emekli zammının kesinleşmesi için aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumunun aralık ayı TÜFE verisini duyurmasıyla temmuz-aralık dönemine ait altı aylık enflasyon oranı hesaplanabilecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı bu veriye göre belirlenirken en düşük emekli aylığının yeni tutarı için ayrıca yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı da önem taşıyacak. Kesin maaş tablosu, enflasyon verilerinin tamamlanması ve varsa ilgili yasal kararların açıklanmasıyla netleşecek.