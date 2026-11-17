Emeklilere 35 bine varan ek ödeme imkanı! Emekli promosyonu veren bankalar listesi: Kasım 2026 emekli promosyonları ne kadar, kaç TL?
Emekli promosyonu Kasım 2026 kampanyalarında bankaların sunduğu nakit ödemeler ve ek ödüller belli oldu. Emekli maaşını taşıyanlara yönelik kampanyalarda toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar yükselirken promosyon tutarları maaş aralığına ve banka koşullarına göre değişiyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve diğer bankaların güncel kampanyaları...
Kasım ayında emekli maaş müşterisi kazanmak isteyen bankalar, nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra faizsiz kredi, nakit avans, fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarına bağlı ek ödüllerle kampanyalarını sürdürüyor. Üç yıllık maaş alma taahhüdü veren emekliler, maaş tutarlarına göre farklı miktarlarda ödeme alabiliyor. Bazı bankalarda açıklanan toplam avantajın tamamından yararlanmak için ek kampanya şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Peki, Kasım ayında en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve diğer bankaların emekli maaşı promosyonu ne kadar? İşte banka banka güncel kampanyalar...
KASIM 2026 EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR VE ÖDEME TUTARLARI
Kasım ayında emeklilere yönelik kampanyalarda bankaların sunduğu nakit promosyon tutarları maaş aralıklarına göre farklılaşıyor. Albaraka Türk ve QNB'de nakit promosyon 20 bin TL'ye kadar çıkarken Türkiye Finans'ta 27 bin TL'ye ulaşıyor. ING, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar da nakit promosyonun yanında çeşitli ek ödüller sunuyor.
ALBARAKA TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026
10.000 TL altı maaş: 8.300 TL
10.000-14.999 TL maaş: 13.300 TL
15.000-19.999 TL maaş: 16.600 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL
Albaraka Türk, 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Kampanya koşullarının yerine getirilmesiyle toplam ödül 30.000 TL’ye ulaşabiliyor.
ING
10.000 TL altı maaş: 6.250 TL
10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL
15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
ING'nin emekli promosyon kampanyasında toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Emekliler, nakit promosyonun yanı sıra kart harcamaları, otomatik fatura talimatları, Turuncu Hesap bakiyesi ve ihtiyaç kredisi kullanımı üzerinden ilave ödüllerden yararlanabiliyor.
GARANTİ BBVA
10.000 TL altı maaş: 6.250 TL
10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL
15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyan müşterilerine nakit promosyonun yanında kredi kartı harcamaları, avans hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçeleri üzerinden ek ödül fırsatları sunuyor. Kampanyadaki toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar çıkıyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026
10.000 TL altı maaş: 6.250 TL
10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL
15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
İş Bankası, 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Ek kampanya koşullarının yerine getirilmesiyle toplam ödül 25.000 TL’ye ulaşabiliyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026
10.000 TL altı maaş: 6.250 TL
10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL
15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
Akbank, 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Başvurular Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi üzerinden yapılabiliyor.
KUVEYT TÜRK
10.000 TL altı maaş: 5.000 TL
10.000-14.999 TL maaş: 8.000 TL
15.000-19.999 TL maaş: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
Kuveyt Türk, emeklilere 14 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Otomatik fatura ödeme talimatı veren ve banka kartıyla alışveriş yapan müşteriler ek ödeme fırsatlarından yararlanabiliyor.
QNB
10.000 TL altı maaş: 8.500 TL
10.000-14.999 TL maaş: 13.500 TL
15.000-19.999 TL maaş: 16.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL
QNB'nin emekli maaşı promosyonu 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. Banka ayrıca market ve eczane alışverişlerinde yıllık 3.000 TL'ye kadar para iadesi imkanı sunuyor.
ŞEKERBANK
10.000 TL altı maaş: 5.000 TL
10.000-14.999 TL maaş: 8.000 TL
15.000-19.999 TL maaş: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
Şekerbank, nakit promosyonun yanı sıra otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, kredili mevduat hesabı ve sigorta ürünleri üzerinden ek ödüller sağlıyor. Kampanyadaki toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar yükseliyor.
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026
10.000 TL altı maaş: 5.000 TL
10.000-14.999 TL maaş: 8.000 TL
15.000-19.999 TL maaş: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında nakit promosyon veriyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, kredili mevduat hesabı ve emekli yakını daveti gibi ek koşulların yerine getirilmesiyle toplam ödül 32.000 TL’ye kadar çıkıyor.
VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026
10.000 TL altı maaş: 8.750 TL
10.000-14.999 TL maaş: 14.000 TL
15.000-19.999 TL maaş: 17.500 TL
20.000-49.999 TL maaş: 21.000 TL
50.000 TL ve üzeri maaş: 25.000 TL
Vakıf Katılım, emekli maaşını bankaya taşıyan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 25.000 TL’ye varan promosyon sunuyor.
YAPI KREDİ
10.000 TL altı maaş: 6.250 TL
10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL
15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
Yapı Kredi, emekli promosyonu ve ek ödül fırsatlarıyla toplam 30 bin TL'ye kadar avantaj sağlıyor. Otomatik fatura ödeme talimatları, kredi kartı harcamaları ve mobil bankacılık işlemleri üzerinden ilave ödüller kazanılabiliyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026
0 TL-9.999,99 TL maaş: 5.000 TL
10.000 TL-14.999,99 TL maaş: 8.000 TL
15.000 TL-19.999,99 TL maaş: 10.000 TL
20 bin TL ve üzerine maaş: 12.000 TL
Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan veya ilk kez emekli olan müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?
Kasım 2026 emekli promosyonları arasında açıklanan toplam avantaj tutarlarına bakıldığında Şekerbank 35 bin TL'ye kadar kampanyasıyla öne çıkıyor. ING'nin sunduğu toplam avantaj 32 bin TL'ye, Albaraka Türk, Akbank ve Yapı Kredi'nin kampanyaları ise 30 bin TL'ye kadar ulaşıyor.
Türkiye Finans 27 bin TL, Garanti BBVA ve İş Bankası ise 25 bin TL'ye kadar toplam avantaj sunuyor. Kuveyt Türk'te bu tutar 14 bin TL olarak belirtiliyor. Ancak açıklanan rakamların tamamı doğrudan nakit promosyon ödemesi değil. Ek ödüllerden yararlanmak isteyen emeklilerin ilgili bankanın kampanya koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.
EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Emekli promosyonu seçerken bankaların açıkladığı toplam avantaj tutarının yanı sıra doğrudan ödenecek nakit miktarını da karşılaştırmak gerekiyor. Bazı bankalar yüksek toplam ödül açıklarken bu tutarın önemli bir bölümünü otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta poliçesi veya farklı bankacılık ürünlerine bağlı olarak sunuyor.
Başvuru öncesinde ek ödüllerin hangi şartlarla kazanılabildiği ve bu koşulların herhangi bir maliyet oluşturup oluşturmadığı incelenmeli. Ayrıca üç yıllık maaş alma taahhüdü veren emeklilerin, süre dolmadan banka değiştirmeleri halinde uygulanacak geri ödeme koşullarını öğrenmesi gerekiyor.
Emekli promosyonu veren bankaların kampanyaları ve ödeme tutarları değişebildiğinden maaş taşıma işlemi öncesinde güncel başvuru şartlarının ilgili bankadan kontrol edilmesi önem taşıyor.