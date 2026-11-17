EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?

Kasım 2026 emekli promosyonları arasında açıklanan toplam avantaj tutarlarına bakıldığında Şekerbank 35 bin TL'ye kadar kampanyasıyla öne çıkıyor. ING'nin sunduğu toplam avantaj 32 bin TL'ye, Albaraka Türk, Akbank ve Yapı Kredi'nin kampanyaları ise 30 bin TL'ye kadar ulaşıyor.

Türkiye Finans 27 bin TL, Garanti BBVA ve İş Bankası ise 25 bin TL'ye kadar toplam avantaj sunuyor. Kuveyt Türk'te bu tutar 14 bin TL olarak belirtiliyor. Ancak açıklanan rakamların tamamı doğrudan nakit promosyon ödemesi değil. Ek ödüllerden yararlanmak isteyen emeklilerin ilgili bankanın kampanya koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.