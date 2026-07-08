Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Emeklilere ÖTV'siz araç dönemi mi geliyor? Gözler 14 Temmuz'da Meclis'te! Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesi çıkacak mı, başvuru şartları neler?

        Emeklilere ÖTV'siz araç dönemi mi geliyor? Gözler 14 Temmuz'da Meclis'te! Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesi çıkacak mı, başvuru şartları neler?

        Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesi beklentisi devam ederken gözler bir yandan faaliyetlerine 14 Temmuz'da yeniden başlayacak Meclis'e çevrildi. Milyonlarca emekli ÖTV'siz araç alımı ile ilgili düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğini araştırıyor. Öte yandan olası düzenleme yapıldığında hangi markaların düzenlemenin kapsamında yer alacağı da sorgulanıyor. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç dönemi mi geliyor? Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesi çıkacak mı, başvuru şartları neler? İşte merak edilip araştırılanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi 2026 yılının en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin ardından milyonlarca emekli, düzenlemenin yürürlüğe girip girmediğini öğrenmek istiyor. Şu an itibarıyla teklif yasalaşmış değil ve Meclis süreci devam ediyor. Bu nedenle emekliler için uygulanmaya başlayan genel bir ÖTV muafiyeti bulunmuyor. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler, ne zaman çıkacak? İşte emekliye ÖTV'siz araç şartları...

        2

        EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKTI MI?

        Emeklilere ÖTV'siz araç alım hakkı verilmesine yönelik teklif TBMM gündeminde yer alsa da henüz yasalaşmadı. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin tamamlanması, ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bugün itibarıyla emeklilere özel ÖTV muafiyetli araç satın alma hakkı bulunmuyor.

        3

        EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

        Kamuoyunda sık sık gündeme gelen ÖTV indirimi iddialarıyla ilgili şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Emeklilere yönelik araç alımında vergi avantajı sağlanmasına ilişkin talepler bulunsa da yürürlükte olan mevzuatta böyle bir uygulama yer almıyor.

        Bu nedenle vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önem taşıyor.

        4

        EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ HANGİ MARKA VE MODELLER KAPSAMA GİREBİLİR?

        Olası bir ÖTV muafiyeti veya vergi indirimi düzenlemesinde araç fiyat limiti uygulanması halinde belirli segmentteki araçların kapsama girmesi beklenebilir.

        Fiat Egea Sedan

        Hyundai i20

        Hyundai Bayon

        Renault Clio

        Renault Taliant

        Toyota Corolla

        Citroen C3

        Opel Corsa

        Kia Stonic

        Dacia Sandero

        gibi modeller öne çıkabilir. Ancak bu liste resmi bir kapsamı ifade etmemekte olup yalnızca fiyat limitli olası bir düzenleme senaryosuna göre değerlendirilmektedir.

        5

        EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

        Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:

        Emekli statüsünde olmak,

        Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,

        Satın alınan aracı belirli süre satmamak,

        Binek otomobil almak,

        Ticari araçların kapsam dışında tutulması.

        Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.

        6

        EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇTAN KİMLER YARARLANACAK?

        Mevcut tekliflere ilişkin bilgiler, düzenlemenin tüm emeklileri kapsamayabileceğini gösteriyor. Özellikle bazı taslaklarda yalnızca Bağ-Kur emeklilerine yönelik hükümler bulunduğu belirtiliyor. SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin kapsamda olup olmayacağı ise yasama sürecinde netleşecek.

        7

        Toyota'da ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;

        Corolla Benzinli

        1.5 Vision Plus Multidrive S

        1.5 Dream Multidrive S

        1.5 Dream X-Pack Multidrive S

        1.5 Flame X-Pack Multidrive S

        1.5 Passion X-Pack Multidrive S

        Corolla Hybrid

        1.8 Hybrid Dream e-CVT

        1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT

        1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

        Toyota C-HR Hybrid

        1.8 Hybrid Flame e-CVT

        1.8 Hybrid Passion e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT

        Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.

        ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?

        Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.

        Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:

        Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,

        1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,

        Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.

        8

        ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?

        Düzenlemeye göre, engel derecesi yüzde 90'ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda bulunan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.

        Düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor. Ayrıca bu araçların 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor.

        Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zihni Göktay'a veda

        Hayatını kaybeden usta oyuncu Zihni Göktay, son yolculuğuna uğurlandı (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Formunu yakaladı
        Formunu yakaladı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması