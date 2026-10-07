25 BİN TL SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Son dönemde emeklilere 25 bin TL seyyanen zam yapılacağı yönünde çeşitli iddialar gündeme geliyor. Ancak bu rakam şu an için kesinleşmiş bir maaş artışı veya resmi olarak açıklanmış bir ödeme tutarı değil.

Benzer şekilde geçmişteki 8 bin 77 TL'lik ödemenin güncel değerinin farklı hesaplanması da çeşitli rakamların ortaya çıkmasına neden oluyor. AYM'nin henüz davanın esasına ilişkin nihai kararını vermemiş olması nedeniyle bu hesaplamaların kesinleşmiş emekli alacağı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.