Emekliye ek zam yapılacak mı? 2026 SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine seyyanen zam var mı?
Milyonlarca emeklinin gözü olası ek zam ve seyyanen ödeme düzenlemesine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur emeklileri de maaşlarına yeni bir artış yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. 2023 yılında memurlara seyyanen verilen 8 bin 77 liralık memur emeklilerine de yansıtılması talebi, Anayasa Mahkemesi'ne taşınan süreç nedeniyle yeniden gündeme geldi. Peki emekliye ek zam yapılacak mı? Peki 2026 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine seyyanen zam var mı? İşte emekli maaşlarında seyyanen zam beklentisinde son durum...
Emekli maaşlarında ek zam beklentisi, Temmuz 2026 dönemindeki artışların ardından da gündemdeki yerini koruyor. Mevcut durumda tüm emeklileri kapsayan yeni bir ek zam veya seyyanen ödeme konusunda yürürlüğe girmiş kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor. Memur emeklileri açısından ise 2023'te görevdeki memurlara yapılan 8 bin 77 liralık ilave ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması talebi hukuki sürecin önemli başlıklarından biri. Peki emekliye ek zam yapılacak mı? Peki 2026 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine seyyanen zam var mı, AYM kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
EMEKLİYE EK ZAM YAPILACAK MI?
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin tamamını kapsayan yeni bir ek zam kararı yürürlüğe girmiş değil. Temmuz ayında yapılan artışların ardından yıl içerisinde yeni bir düzenleme yapılabileceğine yönelik beklentiler bulunurken, resmi olarak kesinleşmiş bir ek ödeme veya seyyanen zam açıklanmış değil. Bu nedenle sosyal medyada veya çeşitli platformlarda paylaşılan zam rakamlarının kesinleşmiş maaş artışı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
2026 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM VAR MI?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından 2026 yılında yeni bir seyyanen zam düzenlemesi henüz yürürlüğe girmedi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları mevcut sistemde ilgili dönemlerde belirlenen artışlar üzerinden hesaplanıyor. Tüm emeklileri kapsayacak yeni bir ek ödeme yapılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
MEMUR EMEKLİSİNE 8 BİN 77 LİRA SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?
2023 yılında görevdeki memurlara 8 bin 77 liralık ilave ödeme yapılmış, bu ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması yönündeki talepler ise daha sonraki süreçte yargıya taşınmıştı. TBMM'de 16 Şubat 2026 tarihinde sunulan bir kanun teklifinde de görevdeki kamu görevlilerine yapılan ilave ödemenin memur emeklilerine ödenmesi ve emekliliğe esas aylık tutarına ve prime esas kazanca eklenmesi amaçlanıyor. Ancak TBMM kayıtlarında teklifin son durumu halen “komisyonda” olarak yer alıyor.
AYM SEYYANEN ZAM KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Memur emeklilerinin seyyanen ödeme talebiyle ilgili Anayasa Mahkemesi süreci de yakından takip ediliyor. Son dönemde AYM'nin dosyaları birleştirmesine ilişkin gelişme gündeme gelirken, bu işlemin tek başına emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması yönünde nihai karar anlamına gelmediği belirtiliyor. AYM'nin karar tarihi konusunda kamuoyuna açıklanmış kesin bir takvim bulunmadığı için “şu tarihte açıklanacak” şeklindeki iddiaların resmi karar olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
25 BİN TL SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?
Son dönemde emeklilere 25 bin TL seyyanen zam yapılacağı yönünde çeşitli iddialar gündeme geliyor. Ancak bu rakam şu an için kesinleşmiş bir maaş artışı veya resmi olarak açıklanmış bir ödeme tutarı değil.
Benzer şekilde geçmişteki 8 bin 77 TL'lik ödemenin güncel değerinin farklı hesaplanması da çeşitli rakamların ortaya çıkmasına neden oluyor. AYM'nin henüz davanın esasına ilişkin nihai kararını vermemiş olması nedeniyle bu hesaplamaların kesinleşmiş emekli alacağı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.