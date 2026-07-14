Emekliye ÖTV'siz araçta son durum: Emekliye ÖTV'siz araç markaları ne, Meclis'ten geçti mi?
Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi 2026 yılıyla birlikte yeniden gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin ardından milyonlarca emekli, "Emekliye ÖTV'siz araç çıktı mı?", "Düzenleme yasalaştı mı?" ve "Kimler yararlanabilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesinde son durum ne, hangi marka ve modeller gündemde? İşte 2026 emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesine ilişkin son gelişmeler...
Emekliye ÖTV'siz araç son dakika gelişmeleri milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin gündeminde yer almaya devam ediyor. TBMM'ye sunulan ÖTV muafiyeti teklifinin yasalaşıp yasalaşmadığı, uygulamanın başlayıp başlamadığı ve olası şartların nasıl şekilleneceği merak ediliyor. "Emekliye ÖTV'siz araç var mı?", "2026 emekliye ÖTV'siz araç şartları neler?" ve "Hangi otomobiller ÖTV muafiyeti kapsamına girecek?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesinde son durum ve teklifin ayrıntıları...
EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKTI MI, SON DURUM NE?
Emeklilere ÖTV'siz araç alım hakkı verilmesine yönelik teklif TBMM gündeminde yer alsa da henüz yasalaşmadı. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin tamamlanması, ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bugün itibarıyla emeklilere özel ÖTV muafiyetli araç satın alma hakkı bulunmuyor.
EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
Kamuoyunda sık sık gündeme gelen ÖTV indirimi iddialarıyla ilgili şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Emeklilere yönelik araç alımında vergi avantajı sağlanmasına ilişkin talepler bulunsa da yürürlükte olan mevzuatta böyle bir uygulama yer almıyor. Bu nedenle vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önem taşıyor.
EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?
Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:
Emekli statüsünde olmak,
Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,
Satın alınan aracı belirli süre satmamak,
Binek otomobil almak,
Ticari araçların kapsam dışında tutulması.
Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ HANGİ MARKA VE MODELLER KAPSAMA GİREBİLİR?
Olası bir ÖTV muafiyeti veya vergi indirimi düzenlemesinde araç fiyat limiti uygulanması halinde belirli segmentteki araçların kapsama girmesi beklenebilir.
Fiat Egea Sedan,
Hyundai i20,
Hyundai Bayon,
Renault Clio,
Renault Taliant,
Toyota Corolla,
Citroen C3,
Opel Corsa,
Kia Stonic,
Dacia Sandero,
gibi modeller öne çıkabilir. Ancak bu liste resmi bir kapsamı ifade etmemekte olup yalnızca fiyat limitli olası bir düzenleme senaryosuna göre değerlendirilmektedir.
EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇTAN KİMLER YARARLANACAK?
Mevcut tekliflere ilişkin bilgiler, düzenlemenin tüm emeklileri kapsamayabileceğini gösteriyor. Özellikle bazı taslaklarda yalnızca Bağ-Kur emeklilerine yönelik hükümler bulunduğu belirtiliyor. SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin kapsamda olup olmayacağı ise yasama sürecinde netleşecek.
Toyota'da ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;
Corolla Benzinli
1.5 Vision Plus Multidrive S
1.5 Dream Multidrive S
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Toyota C-HR Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT
1.8 Hybrid Passion e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT
Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.
ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?
Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.
Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:
Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,
1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,
Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.
ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?
Düzenlemeye göre, engel derecesi yüzde 90'ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda bulunan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.
Düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor. Ayrıca bu araçların 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor.
Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.