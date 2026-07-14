Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Emekliye ÖTV'siz araçta son durum: Emekliye ÖTV'siz araç markaları ne, Meclis'ten geçti mi?

        Emekliye ÖTV'siz araçta son durum: Emekliye ÖTV'siz araç markaları ne, Meclis'ten geçti mi?

        Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi 2026 yılıyla birlikte yeniden gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin ardından milyonlarca emekli, "Emekliye ÖTV'siz araç çıktı mı?", "Düzenleme yasalaştı mı?" ve "Kimler yararlanabilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesinde son durum ne, hangi marka ve modeller gündemde? İşte 2026 emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesine ilişkin son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 11:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Emekliye ÖTV'siz araç son dakika gelişmeleri milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin gündeminde yer almaya devam ediyor. TBMM'ye sunulan ÖTV muafiyeti teklifinin yasalaşıp yasalaşmadığı, uygulamanın başlayıp başlamadığı ve olası şartların nasıl şekilleneceği merak ediliyor. "Emekliye ÖTV'siz araç var mı?", "2026 emekliye ÖTV'siz araç şartları neler?" ve "Hangi otomobiller ÖTV muafiyeti kapsamına girecek?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesinde son durum ve teklifin ayrıntıları...

        2

        EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKTI MI, SON DURUM NE?

        Emeklilere ÖTV'siz araç alım hakkı verilmesine yönelik teklif TBMM gündeminde yer alsa da henüz yasalaşmadı. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin tamamlanması, ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bugün itibarıyla emeklilere özel ÖTV muafiyetli araç satın alma hakkı bulunmuyor.

        3

        EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

        Kamuoyunda sık sık gündeme gelen ÖTV indirimi iddialarıyla ilgili şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Emeklilere yönelik araç alımında vergi avantajı sağlanmasına ilişkin talepler bulunsa da yürürlükte olan mevzuatta böyle bir uygulama yer almıyor. Bu nedenle vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önem taşıyor.

        4

        EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

        Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:

        Emekli statüsünde olmak,

        Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,

        Satın alınan aracı belirli süre satmamak,

        Binek otomobil almak,

        Ticari araçların kapsam dışında tutulması.

        Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.

        5

        EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ HANGİ MARKA VE MODELLER KAPSAMA GİREBİLİR?

        Olası bir ÖTV muafiyeti veya vergi indirimi düzenlemesinde araç fiyat limiti uygulanması halinde belirli segmentteki araçların kapsama girmesi beklenebilir.

        Fiat Egea Sedan,

        Hyundai i20,

        Hyundai Bayon,

        Renault Clio,

        Renault Taliant,

        Toyota Corolla,

        Citroen C3,

        Opel Corsa,

        Kia Stonic,

        Dacia Sandero,

        gibi modeller öne çıkabilir. Ancak bu liste resmi bir kapsamı ifade etmemekte olup yalnızca fiyat limitli olası bir düzenleme senaryosuna göre değerlendirilmektedir.

        6

        EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇTAN KİMLER YARARLANACAK?

        Mevcut tekliflere ilişkin bilgiler, düzenlemenin tüm emeklileri kapsamayabileceğini gösteriyor. Özellikle bazı taslaklarda yalnızca Bağ-Kur emeklilerine yönelik hükümler bulunduğu belirtiliyor. SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin kapsamda olup olmayacağı ise yasama sürecinde netleşecek.

        7

        Toyota'da ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;

        Corolla Benzinli

        1.5 Vision Plus Multidrive S

        1.5 Dream Multidrive S

        1.5 Dream X-Pack Multidrive S

        1.5 Flame X-Pack Multidrive S

        1.5 Passion X-Pack Multidrive S

        Corolla Hybrid

        1.8 Hybrid Dream e-CVT

        1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT

        1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

        Toyota C-HR Hybrid

        1.8 Hybrid Flame e-CVT

        1.8 Hybrid Passion e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT

        Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.

        ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?

        Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.

        Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:

        Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,

        1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,

        Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.

        8

        ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?

        Düzenlemeye göre, engel derecesi yüzde 90'ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda bulunan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.

        Düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor. Ayrıca bu araçların 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor.

        9

        Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni haftada hava nasıl olacak?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        100 bin kişiyi işten çıkaracak
        100 bin kişiyi işten çıkaracak
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        "Hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık"
        "Hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık"
        Trump, Suudi Veliaht Prensi'ne destek verdi
        Trump, Suudi Veliaht Prensi'ne destek verdi
        Beyin kökünün 3 boyutlu en detaylı atlası oluşturuldu
        Beyin kökünün 3 boyutlu en detaylı atlası oluşturuldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat
        "Aralarında husumet olmadı"
        "Aralarında husumet olmadı"
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Liderlerin tuvalet atıkları neden ülkelerine götürülüyor?
        Liderlerin tuvalet atıkları neden ülkelerine götürülüyor?
        Başarısının sırrı
        Başarısının sırrı