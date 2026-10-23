Piyasaların gözü bu toplantıda! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak?
ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayı faiz toplantısı için geri sayım sürüyor. Yatırımcılar, doların yönünden altın fiyatlarına kadar birçok piyasayı etkileyebilecek yeni kararı bekliyor. Fed'in politika faizini sabit tutup tutmayacağı ya da yeni bir faiz artışına gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak, faizler artacak mı? İşte Ekim 2026 Fed toplantısının tarihi...
Fed'in ekim ayı faiz toplantısı, küresel ekonomi ve finans piyasaları açısından yakından takip edilecek. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), toplantıda ABD ekonomisinin görünümünü, enflasyonu ve istihdam verilerini değerlendirecek. Eylül ayında politika faizini artıran Fed'in yeni toplantıda nasıl bir adım atacağı yakından izleniyor. Piyasalarda faizlerin sabit tutulması beklentisi öne çıkarken faiz artışı ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak 2026 Ekim? FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak, yükselecek mi? İşte FED faiz kararının açıklanacağı tarih...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed'in ekim ayı toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı, toplantının son günü olan 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı'nın basın toplantısının ise kararın ardından yapılması bekleniyor.
FED SON FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed, 16 Eylül 2026 tarihli toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Banka, kararında enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Ekim toplantısında alınacak karar, eylül ayındaki faiz artışının ardından para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin önemli bir gösterge olacak.
FED FAİZ İNDİRECEK Mİ, SABİT Mİ TUTACAK?
Ekim ayı toplantısında faizlerin sabit tutulması piyasalarda öne çıkan beklenti olarak görülüyor. Bununla birlikte ABD'de eylül ayı yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 3,7'ye yükselmesi, faiz artışı ihtimalinin de tartışılmasına neden oldu. Fed'in kesin kararı, toplantıda yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.