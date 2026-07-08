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        Haberler Bilgi Ekonomi FED FAİZ TOPLANTI TARİHİ TEMMUZ 2026: FED Temmuz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

        FED FAİZ TOPLANTI TARİHİ TEMMUZ 2026: FED Temmuz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın temmuz ayında açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Fed'in para politikasında nasıl bir yol haritası izleyeceği merak edilirken, yatırımcılar yalnızca faiz kararını değil, toplantı sonrası yapılacak açıklamalarda faiz indirimi sürecine dair verilecek mesajları da yakından izleyecek. Bu nedenle Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantı takvimi ve kararın açıklanacağı saat araştırılıyor. Peki, 2026 Temmuz Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi tarihte yapılacak? İşte Fed'in temmuz ayı toplantısına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası’nın temmuz ayı faiz kararına çevrildi. Fed’in yılın ikinci yarısında para politikasında nasıl bir yön izleyeceği merak konusu olurken, yatırımcılar karar metninin yanı sıra toplantı sonrası verilecek mesajları da yakından takip edecek. Özellikle faiz indirimi sürecine ilişkin olası sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Bu nedenle FOMC toplantısının tarihi ve faiz kararının açıklanacağı saat araştırılıyor. Peki, Fed Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi gün yapılacak? İşte Fed’in temmuz toplantısına dair öne çıkan ayrıntılar...

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        FED TEMMUZ 2026 TOPLANTISI NE ZAMAN?

        ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz 2026 toplantısı kapsamında faiz kararını değerlendirmek üzere 29 Temmuz 2026’da bir araya gelecek.

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        FED TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) Temmuz 2026 toplantısının ardından Fed’in faiz kararı, 29 Temmuz 2026’da TSİ 21.00’de kamuoyuna duyurulacak.

        Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh’ın TSİ 21.30’da düzenleyeceği basın toplantısında, para politikasının seyrine ve piyasa beklentilerine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

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        FED FAİZ TEMMUZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Ekonomistler, Fed’in faiz kararının yanı sıra Başkan Kevin Warsh’ın toplantı sonrasında vereceği mesajların da yılın kalan dönemine yönelik para politikası beklentileri açısından belirleyici olacağını ifade ediyor. Enflasyon görünümü ve olası faiz indirimi sürecine dair yapılacak değerlendirmelerin, altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında yeni hareketliliğe yol açabileceği öngörülüyor.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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