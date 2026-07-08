FED FAİZ TOPLANTI TARİHİ TEMMUZ 2026: FED Temmuz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası’nın temmuz ayı faiz kararına çevrildi. Fed’in yılın ikinci yarısında para politikasında nasıl bir yön izleyeceği merak konusu olurken, yatırımcılar karar metninin yanı sıra toplantı sonrası verilecek mesajları da yakından takip edecek. Özellikle faiz indirimi sürecine ilişkin olası sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Bu nedenle FOMC toplantısının tarihi ve faiz kararının açıklanacağı saat araştırılıyor. Peki, Fed Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi gün yapılacak? İşte Fed’in temmuz toplantısına dair öne çıkan ayrıntılar...