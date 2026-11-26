Fenerbahçe kazandı UEFA ülke puanı güncellendi! 26 Kasım 2026 Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var?
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye önemli katkı sağladı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki başarısının ardından gözler güncel ülke puanı tablosuna çevrildi. Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ve Trabzonspor da 26 Kasım Perşembe günü sahaya çıkacak. Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile karşılaşırken Trabzonspor ise CSKA Sofya deplasmanında galibiyet arayacak. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var ve Beşiktaş ile Trabzonspor kazanırsa puan kaç olacak? İşte 26 Kasım Perşembe UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, Türkiye'nin ülke puanı mücadelesine katkıda bulundu. Sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle Türkiye'nin hanesine 0,400 puan eklendi. Şimdi gözler UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'nde sahaya çıkacak Trabzonspor maçlarına çevrildi. Peki, 26 Kasım Perşembe Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç oldu, kaçıncı sırada? İşte ülke puanında Türkiye'nin güncel sıralaması ve puanı...
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşısında kazandığı karşılaşmanın ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunuyor.
Türkiye'nin beş yıllık toplam katsayısı 53.875 puana yükselirken, sekizinci sıradaki Hollanda'nın puanı 56.395 olarak görünüyor. İki ülke arasındaki fark 2.520 puan.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 26 KASIM 2026
SıraÜlkePuan
1İngiltere107.907
2İtalya92.160
3İspanya86.993
4Almanya85.402
5Fransa72.296
6Portekiz69.550
7Belçika64.050
8Hollanda56.395
9Türkiye53.875
10Yunanistan47.612
11Çekya46.325
12Polonya45.725
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR KAZANIRSA ÜLKE PUANI KAÇ OLACAK?
Türkiye'nin ülke puanı mücadelesinde sıradaki önemli karşılaşmalar Beşiktaş ve Trabzonspor'dan gelecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi'nde CSKA Sofya deplasmanında sahaya çıkacak.
İki takımın da galip gelmesi durumunda Türkiye'nin hanesine toplam 0,800 puan daha eklenecek. Böylece Türkiye'nin beş yıllık katsayısı 54.675 puana yükselebilecek.
Beraberlik halinde her takım ülke puanına 0,200 katkı sağlayacak. Bu nedenle iki karşılaşmanın sonucu Türkiye'nin Hollanda ile arasındaki farkın kapanması açısından önem taşıyor.