BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR KAZANIRSA ÜLKE PUANI KAÇ OLACAK?

Türkiye'nin ülke puanı mücadelesinde sıradaki önemli karşılaşmalar Beşiktaş ve Trabzonspor'dan gelecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi'nde CSKA Sofya deplasmanında sahaya çıkacak.

İki takımın da galip gelmesi durumunda Türkiye'nin hanesine toplam 0,800 puan daha eklenecek. Böylece Türkiye'nin beş yıllık katsayısı 54.675 puana yükselebilecek.

Beraberlik halinde her takım ülke puanına 0,200 katkı sağlayacak. Bu nedenle iki karşılaşmanın sonucu Türkiye'nin Hollanda ile arasındaki farkın kapanması açısından önem taşıyor.