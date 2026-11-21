Fenerbahçe Kocaelispor deplasmanında! Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor'a konuk olmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk karşılaşmasında Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu kez Kocaeli'den üç puanla dönerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Geçen sezon Kocaeli'de oynanan mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Futbolseverler ise mücadelenin başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, yayın bilgileri ve merak edilen ayrıntılar...
Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından Çorum FK deplasmanında aldığı 5-0'lık galibiyetle dikkat çeken sarı-lacivertliler, Kocaelispor karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz sezon aynı deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu kez de sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kritik mücadele öncesinde taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Lig'in 12. haftasındaki Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin tüm detaylar...
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kocaelispor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, 21 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. TURKA Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaelispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, şifreli yayın üzerinden takip edilebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas, Berkan Kutlu, Sissoho, Tayfur Bingöl, Agyei, Baku, Aye
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku