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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Roma maçı biletleri satışa çıktı mı?

        Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Roma maçı biletleri satışa çıktı mı?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki ilk maçında Roma'yı konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, 18 yıl aradan sonra mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde taraftarının önünde galibiyetle başlamayı hedefliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak öncesinde Fenerbahçe - Roma karşılaşmasının tarihi, saati ve bilet fiyatları futbolseverler tarafından gündemi meşgul etmeye başladı , Peki, Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Roma maçı hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - Roma maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 20:48 Güncelleme:
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        1

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasına Roma karşılaşmasıyla başlayacak. Sarı-lacivertli ekibin lig aşamasındaki rakipleri arasında Roma'nın yanı sıra Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin 8 maçlık Şampiyonlar Ligi fikstüründe dört iç saha ve dört deplasman karşılaşması bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Roma maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2026-2027 maç programı...

        2

        FENERBAHÇE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Roma maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - Roma maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

        4

        FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ

        Fenerbahçe'nin 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler; Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşacak.

        Fenerbahçe bu maçların dördünü Chobani Stadyumu'nda, dördünü ise deplasmanda oynayacak.

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        FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026-2027

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 8 maçlık fikstürü şöyle:

        1. hafta – 10 Eylül 2026 Perşembe

        19.45 | Fenerbahçe - Roma

        2. hafta – 14 Ekim 2026 Çarşamba

        22.00 | Aston Villa - Fenerbahçe

        3. hafta – 20 Ekim 2026 Salı

        19.45 | Fenerbahçe - Slavia Prag

        4. hafta – 4 Kasım 2026 Çarşamba

        20.45 | Fenerbahçe - Liverpool

        5. hafta – 25 Kasım 2026 Çarşamba

        23.00 | Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

        6. hafta – 9 Aralık 2026 Çarşamba

        23.00 | LASK - Fenerbahçe

        7. hafta – 20 Ocak 2027 Çarşamba

        20.45 | Fenerbahçe - Villarreal

        8. hafta – 27 Ocak 2027 Çarşamba

        23.00 | Atletico Madrid - Fenerbahçe

        6

        FENERBAHÇE - ROMA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

        6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (2 adet bilet)

        7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri, FBSK Super App Premium üyeleri ve Fenerpara üyelerine (1 Adet Bilet)

        8 Eylül 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

        Satışlar sadece www.passo.com.tr ve passo mobil uygulama üzerinden yapılacaktır.

        SATILAN BİLETLER TRANSFERE KAPALI OLACAKTIR.

        7

        FENERBAHÇE - ROMA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        KUZEY TRİBÜNÜ - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 2.500,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 4.500,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 5.000,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 6.000, 00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 6.750,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 7.500,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 10.000,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 11.500,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 13.500,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 16.000,00 TL

        MARATON ALT adidas E BLOK: 24.000,00 TL

        FENERIUM ALT E BLOK VIP: 55.000,00 TL

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