Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasına Roma karşılaşmasıyla başlayacak. Sarı-lacivertli ekibin lig aşamasındaki rakipleri arasında Roma'nın yanı sıra Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin 8 maçlık Şampiyonlar Ligi fikstüründe dört iç saha ve dört deplasman karşılaşması bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Roma maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2026-2027 maç programı...