Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Roma maçı biletleri satışa çıktı mı?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki ilk maçında Roma'yı konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, 18 yıl aradan sonra mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde taraftarının önünde galibiyetle başlamayı hedefliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak öncesinde Fenerbahçe - Roma karşılaşmasının tarihi, saati ve bilet fiyatları futbolseverler tarafından gündemi meşgul etmeye başladı , Peki, Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Roma maçı hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - Roma maçının oynanacağı tarih...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasına Roma karşılaşmasıyla başlayacak. Sarı-lacivertli ekibin lig aşamasındaki rakipleri arasında Roma'nın yanı sıra Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin 8 maçlık Şampiyonlar Ligi fikstüründe dört iç saha ve dört deplasman karşılaşması bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Roma maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2026-2027 maç programı...
FENERBAHÇE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Roma maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Roma maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler; Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşacak.
Fenerbahçe bu maçların dördünü Chobani Stadyumu'nda, dördünü ise deplasmanda oynayacak.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026-2027
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 8 maçlık fikstürü şöyle:
1. hafta – 10 Eylül 2026 Perşembe
19.45 | Fenerbahçe - Roma
2. hafta – 14 Ekim 2026 Çarşamba
22.00 | Aston Villa - Fenerbahçe
3. hafta – 20 Ekim 2026 Salı
19.45 | Fenerbahçe - Slavia Prag
4. hafta – 4 Kasım 2026 Çarşamba
20.45 | Fenerbahçe - Liverpool
5. hafta – 25 Kasım 2026 Çarşamba
23.00 | Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
6. hafta – 9 Aralık 2026 Çarşamba
23.00 | LASK - Fenerbahçe
7. hafta – 20 Ocak 2027 Çarşamba
20.45 | Fenerbahçe - Villarreal
8. hafta – 27 Ocak 2027 Çarşamba
23.00 | Atletico Madrid - Fenerbahçe
FENERBAHÇE - ROMA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (2 adet bilet)
7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri, FBSK Super App Premium üyeleri ve Fenerpara üyelerine (1 Adet Bilet)
8 Eylül 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr ve passo mobil uygulama üzerinden yapılacaktır.
SATILAN BİLETLER TRANSFERE KAPALI OLACAKTIR.
FENERBAHÇE - ROMA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
KUZEY TRİBÜNÜ - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 2.500,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 4.500,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 5.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 6.000, 00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 6.750,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 7.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 10.000,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 11.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 13.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 16.000,00 TL
MARATON ALT adidas E BLOK: 24.000,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK VIP: 55.000,00 TL