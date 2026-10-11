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        Haberler Bilgi Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı?

        Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona karşılaşması öncesinde RAMS Park'ta oynanacak mücadeleye yönelik hazırlıklar ve taraftarların ilgisi gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa arenasındaki kritik sınavında gözler, İspanyol temsilcisiyle yapılacak mücadeleye çevrildi. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, Galatasaray - Barcelona maçı biletleri hakkında merak edilenler….

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 18:23 Güncelleme:
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa arenasındaki karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın canlı yayın bilgilerini ve stadyumda yerini almak isteyen taraftarlar için belirlenen bilet satış koşullarını takip ediyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı? İşte, Galatasaray - Barcelona maçı canlı izleme ekranı hakkında merak edilenler…

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        GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 13 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

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        GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Galatasaray - Barcelona maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı 13 Ekim Salı günü saat 22.00'den itibaren TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

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        GALATASARAY - BARCELONA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        Galatasaray - Barcelona karşılaşmasının biletleri, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunuldu.

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        GALATASARAY - BARCELONA MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

        Maçı tribünden izlemek isteyen taraftarlar, GS logolu Passo Taraftar Kartlarıyla bilet satın alabiliyor.

        Bilet işlemleri, passo.com.tr internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde açıklanan maç takvimi şöyle:

        * 13 Ekim 2026 Salı, 22.00: Galatasaray - Barcelona

        * 21 Ekim 2026 Çarşamba, 19.45: Lille - Galatasaray

        * 3 Kasım 2026 Salı, 20.45: Galatasaray - Stuttgart

        * 24 Kasım 2026 Salı, 20.45: Galatasaray - Aston Villa

        * 8 Aralık 2026 Salı, 23.00: AEK - Galatasaray

        * 19 Ocak 2027, 20.45: Galatasaray - Feyenoord

        * 27 Ocak 2027 Çarşamba, 23.00: PSG - Galatasara

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        #galatasara
        #barcelona
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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