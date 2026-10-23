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        Haberler Bilgi GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI? Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları belli oldu mu, ne zaman satışa çıkacak?

        GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI? Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları belli oldu mu, ne zaman satışa çıkacak?

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde gözler bilet satışına çevrildi. Ezeli rakiplerin mücadelesine tribünden tanıklık etmek isteyen futbolseverler, biletlerin hangi tarihte satışa sunulacağını ve fiyatların ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Derbi maçı fiyatları belli oldu mu? İşte derbinin bilet takvimine ve fiyatlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 17:30 Güncelleme:
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        Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yaklaşırken, karşılaşmayı statta takip etmek isteyen taraftarların gündeminde biletler var. Tribünlerdeki yerini almak için satış duyurusunu bekleyen futbolseverler, biletlerin ne zaman alınabileceğini ve fiyatların hangi aralıkta olacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet satışları başladı mı, bilet fiyatları açıklandı mı? İşte merakla beklenen karşılaşmanın biletlerine ilişkin son durum...

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        GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet ücretleri belli oldu. Dev mücadeleyi stadyumdan takip etmek isteyen futbolseverlere 16 farklı kategoride bilet seçeneği sunuluyor. Tribünlere göre değişen fiyatlar 2 bin 800 TL'den başlarken, en yüksek ücret 60 bin TL ile Premium kategorisi için belirlendi.

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        GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU!

        Galatasaray'ın sahasında oynanacak derbi mücadelesinin bilet fiyatları, tribünlerin konumuna ve kategorilerine göre değişiklik gösteriyor. Premium, Delux, Lux ve Classic seçeneklerinin yanı sıra 11 farklı numaralı kategori ve misafir tribünü için de ücretler belirlendi.

        Açıklanan fiyat listesinde en pahalı bilet 60 bin TL ile Premium kategorisinde yer alırken, Delux kategorisi 58 bin TL, Lux kategorisi 56 bin TL ve Classic kategorisi 55 bin TL olarak duyuruldu.

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        GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ BİLET FİYATLARI 2026

        Bilet kategorisi - Fiyat

        Premium - 60.000 TL

        Delux - 58.000 TL

        Lux - 56.000 TL

        Classic - 55.000 TL

        Kategori 1 - 40.000 TL

        Kategori 2 - 35.000 TL

        Kategori 3 - 30.000 TL

        Kategori 4 - 25.000 TL

        Kategori 5 - 22.500 TL

        Kategori 6 - 20.000 TL

        Kategori 7 - 18.000 TL

        Kategori 8 - 14.000 TL

        Kategori 9 - 12.000 TL

        Kategori 10 - 3.250 TL

        Kategori 11 - 2.800 TL

        Misafir tribünü - 2.800 TL

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        #galatasaray
        #fenerbahçe
        #derbi
        #maç bileti
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