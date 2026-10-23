GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI? Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları belli oldu mu, ne zaman satışa çıkacak?

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU!

Galatasaray'ın sahasında oynanacak derbi mücadelesinin bilet fiyatları, tribünlerin konumuna ve kategorilerine göre değişiklik gösteriyor. Premium, Delux, Lux ve Classic seçeneklerinin yanı sıra 11 farklı numaralı kategori ve misafir tribünü için de ücretler belirlendi.

Açıklanan fiyat listesinde en pahalı bilet 60 bin TL ile Premium kategorisinde yer alırken, Delux kategorisi 58 bin TL, Lux kategorisi 56 bin TL ve Classic kategorisi 55 bin TL olarak duyuruldu.