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        Haberler Bilgi GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN İLK BİRİNCİSİ KİM? Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin kazandı? 16 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan tablosu

        GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN İLK BİRİNCİSİ KİM? Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin kazandı? 16 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan tablosu

        Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk mücadelesiyle ekranlara geldi. Ceren, Yeşim, Tuğba ve Sevim, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayıp kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için tezgah başına geçti. Gelinlerin hazırladığı tabaklar tek tek değerlendirilirken yapılan puanlama haftanın ilk sıralamasını belirledi. Yarışmayı takip eden izleyiciler, hangi gelinin rakiplerini geride bıraktığını ve günün birincisi olarak çeyrek altını kazandığını merak ediyor. Peki, 16 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi, bugün kim birinci oldu? Ceren, Yeşim, Tuğba ve Sevim kaç puan aldı? İşte Gelinim Mutfakta'da günün sonuçları ve puan tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 16:45 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk yarışması geride kalırken 16 Kasım 2026 Pazartesi gününün puan sonuçları merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Ceren, Yeşim, Tuğba ve Sevim, haftaya birincilikle başlayabilmek için mutfağa girdi. Günün belirlenen yemeğini hazırlayan dört gelin, kayınvalidelerin beğenisini kazanmak ve en yüksek puanı toplamak için kıyasıya yarıştı. Tadım aşamasının ardından verilen puanlar, haftanın ilk gününde hangi yarışmacının öne çıktığını ortaya koydu. Programı kaçıran veya sonuçları yeniden öğrenmek isteyen izleyiciler ise günün sıralamasını araştırmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim kazandı? 16 Kasım Pazartesi günü hangi gelin birinci oldu, yarışmacılar kaç puan topladı? İşte Gelinim Mutfakta'nın güncel puan durumu ve günün kazananına ilişkin ayrıntılar...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Ceren oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA 16 KASIM 2026 PUAN DURUMU

        Ceren: 19 puan

        Sevim: 16 puan

        Yeşim: 12 puan

        Tuğba: 8 puan

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