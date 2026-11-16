Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk yarışması geride kalırken 16 Kasım 2026 Pazartesi gününün puan sonuçları merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Ceren, Yeşim, Tuğba ve Sevim, haftaya birincilikle başlayabilmek için mutfağa girdi. Günün belirlenen yemeğini hazırlayan dört gelin, kayınvalidelerin beğenisini kazanmak ve en yüksek puanı toplamak için kıyasıya yarıştı. Tadım aşamasının ardından verilen puanlar, haftanın ilk gününde hangi yarışmacının öne çıktığını ortaya koydu. Programı kaçıran veya sonuçları yeniden öğrenmek isteyen izleyiciler ise günün sıralamasını araştırmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim kazandı? 16 Kasım Pazartesi günü hangi gelin birinci oldu, yarışmacılar kaç puan topladı? İşte Gelinim Mutfakta'nın güncel puan durumu ve günün kazananına ilişkin ayrıntılar...