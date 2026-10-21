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        Haberler Bilgi GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin kazandı? 21 Ekim 2026 Çarşamba günün birincisi...

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin kazandı? 21 Ekim 2026 Çarşamba günün birincisi...

        Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü günüyle birlikte rekabet yeniden kızıştı. 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümde Cemile, Tuğba, Almeda ve Beyza, çeyrek altının sahibi olabilmek için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Gelinlerin hazırladığı tabaklar kayınvalideler tarafından puanlanırken günün sonunda oluşan sıralama merak konusu oldu. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, en yüksek puanı toplayan ismi araştırmaya başladı. Peki, 21 Ekim Gelinim Mutfakta'da kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta 21 Ekim Çarşamba puan tablosu, günün birincisi ve son bölümde yaşananlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 20:04 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasına gelinirken çeyrek altın yarışında heyecan arttı. Sevilen gündüz kuşağı programında 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Cemile, Tuğba, Almeda ve Beyza, rakiplerini geride bırakmak için bir kez daha tezgah başına geçti. Günün menüsünü en iyi şekilde hazırlamaya çalışan gelinlerin yemekleri, kayınvalidelerin değerlendirmesine sunuldu. Verilen puanlarla birlikte günlük sıralama şekillenirken izleyicilerin merakı da kazanan isme yöneldi. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim kazandı? 21 Ekim Çarşamba günü hangi gelin birinci oldu, yarışmacılar kaç puan aldı? İşte Gelinim Mutfakta'nın son bölümüne ilişkin puan durumu ve merak edilen ayrıntılar…

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Cemile oldu.

        Ayrıca Sevilay Hanım alışveriş fişine baktığı için Tuğba gelin eksi 4 ceza puanı aldı.

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        GELİNİM MUTFAKTA 21 EKİM 2026 PUAN DURUMU

        Cemile: 15 Puan

        Tuğba: 13 Puan

        Beyza: 12 Puan

        Almeda: 9 Puan

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