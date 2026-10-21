Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasına gelinirken çeyrek altın yarışında heyecan arttı. Sevilen gündüz kuşağı programında 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Cemile, Tuğba, Almeda ve Beyza, rakiplerini geride bırakmak için bir kez daha tezgah başına geçti. Günün menüsünü en iyi şekilde hazırlamaya çalışan gelinlerin yemekleri, kayınvalidelerin değerlendirmesine sunuldu. Verilen puanlarla birlikte günlük sıralama şekillenirken izleyicilerin merakı da kazanan isme yöneldi. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim kazandı? 21 Ekim Çarşamba günü hangi gelin birinci oldu, yarışmacılar kaç puan aldı? İşte Gelinim Mutfakta'nın son bölümüne ilişkin puan durumu ve merak edilen ayrıntılar…