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        Haberler Bilgi Yaşam Genel Sağlık Sigortası GSS prim borçları silinecek mi, ne zaman? GSS borcu düzenlemesi kimleri kapsayacak?

        Genel Sağlık Sigortası GSS prim borçları silinecek mi, ne zaman? GSS borcu düzenlemesi kimleri kapsayacak?

        Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödemeyen kişiler için yeni düzenleme geliyor. Geçtiğimiz yıl 25 Aralık 2025'te yürürlüğe giren düzenlemeyle, 1 Ocak 2016'dan önceki ödenmemiş GSS prim borçlarının ana parası da gecikme cezası ve zamlarıyla birlikte silindi. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları, sağlık hizmetlerine erişim ile milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Peki GSS prim borçları silinecek mi, ne zaman? Yeni GSS prim borcu affından kimler yararlanabilecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 00:16 Güncelleme:
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        GSS prim borçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. AK Parti, Genel Sağlık Sigortası prim borcu 10 yılı aşanlara yönelik düzenleme hazırlıyor. Bu düzenlemeyle 1 milyondan fazla kişinin 2017 yılına ait prim borcunun silinmesi bekleniyor. Peki GSS prim borçları silinecek mi, ne zaman? GSS prim borcu düzenlemesi kimleri kapsıyor?

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        GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

        AK Parti, Genel Sağlık Sigortası prim borcu 10 yılı aşanlara yönelik düzenleme hazırlıyor. Düzenlemeyle 1 milyonu aşkın kişinin 2017 yılına ait GSS prim borcu silinecek. Daha önce de 10 yıllık süreyi doldurduğu için 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait borçlar silinmişti. Düzenlemeyle vatandaşın kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

        GSS PRİM BORCU NE ZAMAN SİLİNECEK?

        Sağlık hizmetlerine erişimin de kolaylaşması sağlanacak. Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödemeyen kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık'ta dolacak. Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.

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        GSS PRİMİNİ KİMLER ÖDEMEK ZORUNDA?

        Genel Sağlık Sigortası, 2012 yılında yürürlüğe girdi. Sigortalı bir işte çalışmayanlar re'sen genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar. Ödeme gücü olmayanların primini devlet ödüyor. Ödeme gücüne sahip kişiler ise bu yıl her ay bin 981 lira prim ödemek zorunda.

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        GSS PRİM BORCU DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

        Yeni düzenlemenin GSS prim borcunu ödeyemeyen ve belirlenen tarih aralığında borcu bulunan vatandaşları kapsaması bekleniyor. Kimlerin borçlarının silineceği ve uygulamanın hangi şartlarla yürütüleceği, kanun teklifinin kesinleşmesiyle belli olacak.

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