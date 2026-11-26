Gözler Meclis'te! 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, içeriğinde infaz düzenlemesi ile af var mı?
13. Yargı Paketi'ne ilişkin gelişmeler, cezaevindeki hükümlüler ve mahkûm yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen hazırlıkların ardından gözler paketin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı tarihe çevrildi. Yeni yargı paketinde infaz süreleri, denetimli serbestlik ve ceza adaletiyle ilgili düzenlemelerin yer alıp almayacağı merak ediliyor. Özellikle genel af ve kısmi af beklentisi, gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında bulunuyor. Boşanma davaları, süresiz nafaka, dolandırıcılık ve sosyal medya düzenlemeleri de paketin içeriğinde olup olmayacağı merak edilen konu başlıklar arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları, yeni düzenlemenin takvimine ilişkin önemli ipuçları verdi. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi ve af olacak mı? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...
13. Yargı Paketi'nin Meclis'e geliş tarihi ve içeriğiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, paketin 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis'e sunulmasının planlandığını açıkladı. Yaklaşık 24-25 maddeden oluşması beklenen düzenlemede yargı süreçlerinin hızlandırılması ve farklı hukuk alanlarında değişiklik yapılması bekleniyor. Peki, 13. Yargı Paketi'nin maddeleri neler, genel af veya yeni infaz düzenlemesi pakete girecek mi? İşte 13. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulacağı tarih...
13. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?
21 Kasım 2026 itibarıyla 13. Yargı Paketi henüz TBMM'ye sunulmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre teklifin 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis'e sunulması planlanıyor.
Paketin komisyonda görüşüleceği ve Genel Kurul gündemine alınacağı tarihler ise henüz açıklanmadı.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
13. Yargı Paketi'nin yaklaşık 24-25 maddeden oluşması bekleniyor. Henüz resmî kanun teklifi yayımlanmadığı için kesin madde listesi bulunmuyor. Kamuoyuna yansıyan beklentilerde şu başlıklar öne çıkıyor:
- Yargılamaların hızlandırılması ve dava süreçlerinin kısaltılması
- Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarıyla mücadele
- Sosyal medya ve dijital platformlara yönelik düzenlemeler
- Boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması
- İş davalarındaki yargılama süreçlerinin hızlandırılması
- Kişisel verilerin korunmasına yönelik hukuki adımlar
- Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
Bu başlıkların tamamının pakette yer alacağı henüz kesinleşmedi.
13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?
Yeni yargı paketini bekleyen hükümlüler ve mahkûm yakınlarının en çok merak ettiği konuların başında genel af geliyor. 13. Yargı Paketi kapsamında genel af çıkarılacağına ilişkin resmî bir karar açıklanmadı.
Kamuoyunda gündeme gelen kısmi af ve toplu tahliye iddiaları da henüz resmiyet kazanmış değil. Bu nedenle paketin bütün hükümlülere tahliye imkânı sağlayacağı yönündeki beklentiler kesin bilgi olarak değerlendirilmemeli.
13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
İnfaz indirimi, denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme sürelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ancak yeni pakette bütün hükümlüleri kapsayan bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik düzenlemesi kesinleşmiş değil.
Olası bir düzenlemede suç türü, suç tarihi, ceza miktarı ve hükümlünün infaz durumu gibi kriterlerin belirleyici olması beklenebilir. Hangi suçların kapsamda olacağı ve kimlerin yararlanabileceği ise ancak kanun teklifi açıklandığında netleşecek.
SÜRESİZ NAFAKA 13. YARGI PAKETİ'NDE YER ALACAK MI?
13. Yargı Paketi'yle ilgili gündeme gelen başlıklardan biri de süresiz nafaka ve boşanma davalarına ilişkin düzenlemeler oldu. Nafaka yükümlülüğünün süresi ve boşanma süreçlerinin hızlandırılması konusunda çeşitli öneriler tartışılıyor.
Ancak süresiz nafakanın kaldırılacağı veya nafaka ödemelerine belirli bir süre sınırı getirileceği yönünde kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Bu konunun pakete dahil edilip edilmeyeceği de henüz netlik kazanmadı.
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?
13. Yargı Paketi'nin yasalaşması için öncelikle kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması gerekiyor. Teklifin ilgili komisyonda kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ancak teklif henüz Meclis'e sunulmadığı için kesin yasalaşma tarihi belli değil.