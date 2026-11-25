25 Kasım 2026 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Haftanın üçüncü gününde Avrupa'nın önde gelen kulüpleri sahne alırken temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Günün öne çıkan diğer karşılaşmaları arasında Inter-Stuttgart, Club Brugge-Liverpool, PSG-Roma ve Sporting Lizbon-Manchester United maçları bulunuyor. Basketbolda Anadolu Efes, EuroLeague'de Baskonia deplasmanına çıkarken kadınlar voleybolunda VakıfBank, Galatasaray Daikin ve Aras Kargo da Avrupa kupalarında mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 25 Kasım 2026 bugünkü maçlar, başlama saatleri ve yayın kanalları...