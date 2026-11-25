GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 25 KASIM 2026: Fenerbahçe Avrupa’da sahne alıyor! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ederken Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Barcelona, Liverpool, Bayern Münih ve Manchester United da Avrupa sahnesinde mücadele edecek. Basketbolda Anadolu Efes, voleybolda ise VakıfBank ve Galatasaray Daikin sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte 25 Kasım 2026 maç programı ile karşılaşma saatleri ve canlı yayın bilgileri…
25 Kasım 2026 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Haftanın üçüncü gününde Avrupa'nın önde gelen kulüpleri sahne alırken temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Günün öne çıkan diğer karşılaşmaları arasında Inter-Stuttgart, Club Brugge-Liverpool, PSG-Roma ve Sporting Lizbon-Manchester United maçları bulunuyor. Basketbolda Anadolu Efes, EuroLeague'de Baskonia deplasmanına çıkarken kadınlar voleybolunda VakıfBank, Galatasaray Daikin ve Aras Kargo da Avrupa kupalarında mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 25 Kasım 2026 bugünkü maçlar, başlama saatleri ve yayın kanalları...
SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.
Sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki önemli karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.
25 KASIM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
20.45 Sabah FK - Barcelona — tabii Spor
20.45 Slavia Prag - Villarreal — tabii Spor
23.00 Atletico Madrid - Viking FK — tabii Spor
23.00 Club Brugge - Liverpool — tabii Spor
23.00 Inter - Stuttgart — tabii Spor
23.00 Lille - Bayern Münih — tabii Spor
23.00 Paris Saint-Germain - Roma — tabii Spor
23.00 Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe — TRT 1
23.00 Sporting Lizbon - Manchester United — tabii Spor
EuroLeague
19.00 Dubai Basketball - Partizan — S Sport
22.15 Olympiakos - Hapoel Tel Aviv — S Sport 2 / S Sport Plus
22.30 Baskonia - Anadolu Efes — S Sport 2
22.45 Real Madrid - Zalgiris — S Sport Plus
CEV Şampiyonlar Ligi
19.00 VakıfBank - Asterix AVO Beveren — TRT Spor
20.00 PGE Budowlani Lodz - Galatasaray Daikin — tabii Spor
20.00 Zaon Kifissia - Aras Kargo