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        Haberler Bilgi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 14 KASIM 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, altın fiyatları düştü mü??

        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 14 KASIM 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, altın fiyatları düştü mü??

        Altın piyasasındaki son gelişmeler, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü yatırımcıların yakın takibinde. Haftanın sonuna gelinirken birikimlerini değerlendirmek isteyenler ve altın alım satımı yapmayı düşünenler, güncel fiyatları araştırmaya başladı. Küresel piyasalarda ons altının seyri ve döviz kurlarındaki hareketlilik, iç piyasadaki fiyatların yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altındaki son durum merak edilirken gözler güncel alış ve satış rakamlarına çevrildi. Peki, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor? İşte hafta sonu altın piyasasında merak edilen güncel fiyatlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 09:35 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatlarında yaşanan değişimler, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü de ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Hafta sonuna girilmesiyle birlikte altın piyasasındaki son tabloyu öğrenmek isteyen vatandaşlar, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere güncel rakamlara odaklandı. Yatırım amaçlı altın biriktirenlerden düğün ve özel günler için alışveriş yapacaklara kadar geniş bir kesim, fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Ons altının küresel piyasalardaki performansı ve dolar kurundaki hareketler ise altının Türk lirası karşısındaki değerini etkiliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Kasım Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? İşte altın türlerine göre güncel alış ve satış fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.553,61

        Satış: 6.554,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.046,95

        Satış: 4.047,54

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.485,78

        Satış: 10.716,69

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.943,12

        Satış: 42.735,67

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.206,00

        Satış: 43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.906,03

        Satış: 21.433,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.943,12

        Satış: 42.735,67

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.254,74

        Satış: 44.346,28

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.632,34

        Satış: 4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.046,80

        Satış: 6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.217,00

        Satış: 108.877,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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