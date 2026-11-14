Altın fiyatlarında yaşanan değişimler, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü de ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Hafta sonuna girilmesiyle birlikte altın piyasasındaki son tabloyu öğrenmek isteyen vatandaşlar, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere güncel rakamlara odaklandı. Yatırım amaçlı altın biriktirenlerden düğün ve özel günler için alışveriş yapacaklara kadar geniş bir kesim, fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Ons altının küresel piyasalardaki performansı ve dolar kurundaki hareketler ise altının Türk lirası karşısındaki değerini etkiliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Kasım Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? İşte altın türlerine göre güncel alış ve satış fiyatları...