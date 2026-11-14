HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 14 KASIM 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, altın fiyatları düştü mü??
Altın piyasasındaki son gelişmeler, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü yatırımcıların yakın takibinde. Haftanın sonuna gelinirken birikimlerini değerlendirmek isteyenler ve altın alım satımı yapmayı düşünenler, güncel fiyatları araştırmaya başladı. Küresel piyasalarda ons altının seyri ve döviz kurlarındaki hareketlilik, iç piyasadaki fiyatların yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altındaki son durum merak edilirken gözler güncel alış ve satış rakamlarına çevrildi. Peki, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor? İşte hafta sonu altın piyasasında merak edilen güncel fiyatlar...
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü de ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Hafta sonuna girilmesiyle birlikte altın piyasasındaki son tabloyu öğrenmek isteyen vatandaşlar, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere güncel rakamlara odaklandı. Yatırım amaçlı altın biriktirenlerden düğün ve özel günler için alışveriş yapacaklara kadar geniş bir kesim, fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Ons altının küresel piyasalardaki performansı ve dolar kurundaki hareketler ise altının Türk lirası karşısındaki değerini etkiliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Kasım Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? İşte altın türlerine göre güncel alış ve satış fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.553,61
Satış: 6.554,55
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.046,95
Satış: 4.047,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.485,78
Satış: 10.716,69
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.943,12
Satış: 42.735,67
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.906,03
Satış: 21.433,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.943,12
Satış: 42.735,67
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.254,74
Satış: 44.346,28
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.217,00
Satış: 108.877,00