Hakimlik ve Savcılık sınavı ne zaman? 2026 Adalet Bakanlığı Hakimlik ve Savcılık sınavı başvuru tarihi ve kılavuz belli oldu mu?
ÖSYM tarafından Hakimlik ve Savcılık sınav tarihi belli oluyor. Hâkimlik ve savcılık mesleğini hedefleyen hukuk fakültesi mezunları sınav tarihinin, başvuru koşullarının ve sınav içeriğini merak ediyor. Adayların sınava girmeden önce giriş belgelerini almaları gerekiyor. Peki Hakimlik ve Savcılık sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı Hakimlik ve Savcılık sınavı başvuru tarihi ve kılavuz belli oldu mu?
Hakimlik Savcılık sınavı için geri sayım sürüyor. Hukuk fakültesi mezunlarının merakla beklediği 2026 Hâkimlik ve Savcılık Sınavı'nın (Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı) tarihi, başvuru süreci ve sınav takvimi adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından Adalet Bakanlığı sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) takvimi yayınlandığı zaman başvuru tarihleri duyurulmuş olacak. Peki Hakimlik ve Savcılık sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu belli oldu mu?
HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?
2026 Hakimlik ve Savcılık Sınavı henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl hâkimlik ve savcılık sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bu nedenle 2026 sınavlarının da aralık ayında yapılabileceği değerlendiriliyor ancak kesin tarih için ÖSYM'nin açıklaması bekleniyor.
Sınava katılmak isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanacak başvuru kılavuzunu takip etmesi gerekiyor. Başvuru tarihleri, sınav oturumları ve kontenjan bilgileri resmî duyuruyla netleşecek.