İBB burs başvuru tarihi: Genç Üniversiteli İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor ve burs başvurusu nasıl yapılır?
İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuru tarihleri araştırılıyor. Eylül ayında başlayan İBB burs başvurusu bitiş tarihi belli oldu. Başvurular gencuniversiteli.ibb.istanbul internet üzerinden alınacak. 2026-2027 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteğinden yararlanmak isteyenler için detaylar belli oldu. Peki Genç Üniversiteli İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor ve burs başvurusu nasıl yapılır?
İBB burs başvuru takvimi belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim öğretim yılında 125 bin üniversite öğrencisine yıllık 20 bin TL eğitim desteği sağlayacak. Peki İBB burs başvurusu son gün ne zaman?
İBB BURS BAŞVURU TARİHİ
İBB burs başvuruları, 29 Eylül 2026 Salı günü başladı ve 23 Ekim 2026 Cuma günü sona erecek.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İşlemler İBB’nin Genç Üniversiteli (gencuniversiteli.ibb.istanbul) internet sitesi veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
T.C. vatandaşı olmak,
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İBB BURSU NE KADAR?
2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak İBB burs tutarı belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim öğretim yılında 125 bin üniversite öğrencisine yıllık 20 bin TL eğitim desteği sağlayacak.