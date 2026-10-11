İBB BURS BAŞVURU TARİHİ

İBB burs başvuruları, 29 Eylül 2026 Salı günü başladı ve 23 Ekim 2026 Cuma günü sona erecek.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşlemler İBB’nin Genç Üniversiteli (gencuniversiteli.ibb.istanbul) internet sitesi veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.