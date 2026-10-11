Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İBB burs başvuru tarihi: Genç Üniversiteli İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor ve burs başvurusu nasıl yapılır?

        İBB burs başvuru tarihi: Genç Üniversiteli İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor ve burs başvurusu nasıl yapılır?

        İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuru tarihleri araştırılıyor. Eylül ayında başlayan İBB burs başvurusu bitiş tarihi belli oldu. Başvurular gencuniversiteli.ibb.istanbul internet üzerinden alınacak. 2026-2027 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteğinden yararlanmak isteyenler için detaylar belli oldu. Peki Genç Üniversiteli İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor ve burs başvurusu nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 23:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İBB burs başvuru takvimi belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim öğretim yılında 125 bin üniversite öğrencisine yıllık 20 bin TL eğitim desteği sağlayacak. Peki İBB burs başvurusu son gün ne zaman?

        2

        İBB BURS BAŞVURU TARİHİ

        İBB burs başvuruları, 29 Eylül 2026 Salı günü başladı ve 23 Ekim 2026 Cuma günü sona erecek.

        İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İşlemler İBB’nin Genç Üniversiteli (gencuniversiteli.ibb.istanbul) internet sitesi veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek.

        İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        T.C. vatandaşı olmak,

        Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

        Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

        Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

        Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

        Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

        Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

        Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

        Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        3

        İBB BURSU NE KADAR?

        2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak İBB burs tutarı belli oldu.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim öğretim yılında 125 bin üniversite öğrencisine yıllık 20 bin TL eğitim desteği sağlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ibb burs
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husiler havalimanını vurdu!
        Husiler havalimanını vurdu!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        İlkay'dan transfer açıklaması!
        İlkay'dan transfer açıklaması!
        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik çift yönlü durduruldu
        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik çift yönlü durduruldu
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi
        Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi
        Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor!
        Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Yürüyecek hali yok!"
        Umut ışığı yandı
        Umut ışığı yandı
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Üniversitenin kurallarına isyan etti