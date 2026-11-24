İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILDI MI? 2027 MEB tatil takvimi ile okullarda ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün?
2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatilin kaldırılacağı iddiaları, milyonlarca öğrenci ve velinin gündemine geldi. Ramazan Bayramı'nın mart ayındaki ara tatil dönemine denk gelmesi tatil planlarını da etkiledi. Peki, ikinci ara tatil kaldırıldı mı, öğrenciler mart ayında kaç gün tatil yapacak? İşte MEB'in 2027 tatil takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde ikinci dönem ara tatilinin tarihleri belli oldu. Kasım ayındaki ilk ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, mart ayında yapılacak ikinci ara tatilin tarihlerini araştırmaya başladı. İkinci ara tatilin kaldırıldığı yönündeki iddialar merak konusu olurken Ramazan Bayramı'nın da aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Peki, İkinci ara tatil kaldırıldı mı? İşte, 2027 ikinci ara tatil tarihleri hakkında merak edilenler…
İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILDI MI?
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde ikinci ara tatilin kaldırıldığına ilişkin bir değişiklik bulunmuyor. Bakanlığın açıkladığı takvime göre ikinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Böylece öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılında da iki ara tatil uygulamasından yararlanacak.
2027 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak, 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 6-14 Mart tarihleri arasında toplam 9 gün tatil yapacak.
RAMAZAN BAYRAMI İLE İKİNCİ ARA TATİL BİRLEŞİYOR MU?
2027 yılında Ramazan Bayramı'nın ikinci ara tatil dönemine denk gelmesi, öğrencilerin tatil takviminde dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Bayram arifesi 8 Mart Pazartesi, bayramın birinci günü 9 Mart Salı, ikinci günü 10 Mart Çarşamba ve üçüncü günü 11 Mart Perşembe günü olacak.
Böylece Ramazan Bayramı ile ikinci ara tatil aynı haftaya denk gelecek. Öğrenciler, hafta sonları da dahil olmak üzere 9 günlük bir tatil dönemi geçirecek.
2026-2027 MEB OKULLARIN TATİL TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullardaki önemli tarihler şöyle:
Birinci dönem başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
İkinci dönem bitişi: 25 Haziran 2027 Cuma.