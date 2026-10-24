İlk Evim konut kredisi 2026 ne zaman başlayacak? 1,20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler?
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alan İlk Evim konut kredisi için araştırmalar hız kazandı. Kamuoyunda yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade seçenekleriyle gündeme gelen kredi için gözler ilgili kurumlardan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, yüzde 1,20 faizli kredi için başvurular ne zaman alınacak, başvuru şartları neler, aylık ödeme planı nasıl olacak? İşte 2026 İlk Evim konut kredisi şartları...
Ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar, uygun maliyetli konut finansmanı için yeni bir destek açıklanmasını bekliyor. 2026 yılında ilk kez konut alacaklara yönelik düşük faizli kredi konusunda farklı düzenleme teklifleri TBMM gündemine taşındı. Kamuoyunda konuşulan yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade seçenekleri çıkması planlanan projede ödeme planı henüz netleşmedi. Peki İlk Evim konut kredisi çıktı mı ve başvurular ne zaman başlayacak, İlk Evim konut kredisi başvuru şartları neler? İşte 2026 İlk Evim konut kredisi başvuru şartları...
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI?
İlk Evim adıyla kamu bankaları üzerinden başlatılmış resmi bir yüzde 1,20 faizli konut kredisi başvurusu bulunmuyor. Dolayısıyla vatandaşların Ziraat Bankası, Halkbank veya VakıfBank üzerinden bu özel kampanyaya başvuru yapabildiğine ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.
Bununla birlikte ilk kez konut alacak vatandaşların desteklenmesine yönelik farklı kanun teklifleri TBMM'ye sunulmuş durumda. İlk kez konut edinecek gençlere devlet destekli konut finansmanı sağlanmasını amaçlayan teklif ile 2027 yılına kadar ilk defa konut satın alacaklara kamu bankalarından düşük faizli kredi kullandırılmasını öngören başka bir teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor.
YÜZDE 1,20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
İlk Evim Konut Kredisi için kesin başvuru şartları henüz açıklanmadı. Bununla birlikte kampanyanın temel hedefinin ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlara destek sağlamak olması bekleniyor.
Resmî şartlar duyurulduğunda şu başlıkların netleşmesi gerekiyor:
Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunup bulunmayacağı
Hane geliri için üst sınır uygulanıp uygulanmayacağı
Satın alınacak konutun değerine ilişkin sınır belirlenip belirlenmeyeceği
Kullanılabilecek azami kredi tutarı
Gerekli peşinat oranı
Kredi vadesi ve aylık faiz oranı
Başvuruların hangi bankalardan yapılacağı
Bu koşullar açıklanmadan, herhangi bir gelir sınırının veya peşinat oranının kesinleştiğini söylemek mümkün değil.
İLK KEZ EV ALACAKLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ
TBMM'ye sunulan tekliflerden birinde 2027 yılına kadar ilk defa konut satın alacak vatandaşlara kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli konut kredisi kullandırılması amaçlanıyor. Aynı teklifte belirli şartları sağlayan kişiler için tapu harcı ve bir yıl boyunca emlak vergisi konusunda da düzenleme yapılması öngörülüyor.
Söz konusu teklifin son durumu ise komisyonda bulunuyor. Bu nedenle teklifin Meclis sürecinin tamamlanması ve düzenlemenin yasalaşması halinde şartların ve uygulama ayrıntılarının ayrıca netleşmesi gerekiyor.
ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de İlk Evim konut kredisinde 180 ay vade seçeneğinin bulunup bulunmayacağı. Kamuoyunda yüzde 1,20 faiz oranıyla birlikte 180 aya kadar vade seçeneği sıkça gündeme gelse de bu şartlar için henüz resmi başvuru kılavuzu yayımlanmış değil.
Bu nedenle kredi tutarı, aylık taksit, toplam geri ödeme ve vade konusunda yapılacak hesaplamaların resmi şartlar açıklanmadan kesin ödeme planı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Resmi başvuru süreci başladığında başvuruların hangi kanaldan alınacağı, kredi limitleri ve bankalara ilişkin detaylar açıklanacak. Kamu bankalarının uygulamaya dahil edilmesi halinde başvuru sürecinin banka kanalları üzerinden yürütülmesi beklenebilir ancak bu konuda da henüz kesinleşmiş resmi bir başvuru ekranı bulunmuyor.
Vatandaşların sosyal medya paylaşımları veya doğrulanmamış başvuru linkleri yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilgili kamu kurumları ve bankaların resmi duyurularını takip etmesi önem taşıyor.