İLK KEZ EV ALACAKLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

TBMM'ye sunulan tekliflerden birinde 2027 yılına kadar ilk defa konut satın alacak vatandaşlara kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli konut kredisi kullandırılması amaçlanıyor. Aynı teklifte belirli şartları sağlayan kişiler için tapu harcı ve bir yıl boyunca emlak vergisi konusunda da düzenleme yapılması öngörülüyor.

Söz konusu teklifin son durumu ise komisyonda bulunuyor. Bu nedenle teklifin Meclis sürecinin tamamlanması ve düzenlemenin yasalaşması halinde şartların ve uygulama ayrıntılarının ayrıca netleşmesi gerekiyor.