İSKİ 26 Ekim baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, en dolu baraj hangisi?

İSKİ 26 Ekim baraj doluluk oranını duyurdu. Baraj doluluk oranları, su kaynaklarının korunması ve gelecekte yaşanabilecek su sıkıntısının önceden belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. En düşük ve en yüksek baraj doluluk oranı belli oldu. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, en dolu baraj hangisi?