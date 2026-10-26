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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 26 Ekim baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, en dolu baraj hangisi?

        İSKİ 26 Ekim baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, en dolu baraj hangisi?

        İSKİ yeni haftanın ilk gününe ait İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. İstanbul baraj doluluk oranı artışı kentin günlük su ihtiyacının karşılanmasına olumlu etki ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 26 Ekim 2026 tarihli veriye göre doluluk oranı yüzde 50 seviyesi üzerinde. Peki, 26 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, en dolu baraj hangisi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 18:47 Güncelleme:
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        İSKİ 26 Ekim baraj doluluk oranını duyurdu. Baraj doluluk oranları, su kaynaklarının korunması ve gelecekte yaşanabilecek su sıkıntısının önceden belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. En düşük ve en yüksek baraj doluluk oranı belli oldu. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, en dolu baraj hangisi?

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 26 Ekim 2026 tarihli güncel rapora göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52.77 olarak kaydedildi.

        Darlık Barajı: Yüzde 88,56

        Ömerli Barajı: Yüzde 77,16

        Alibey Barajı: Yüzde 73,37

        Elmalı Barajı: Yüzde 73,98

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        Istrancalar: Yüzde 48,61

        Terkos Barajı: Yüzde 36,98

        Sazlıdere Barajı: Yüzde 32,64

        Büyükçekmece Barajı: Yüzde 30,85

        Kazandere Barajı: Yüzde 5,08

        Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,98

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        #İSKİ
        #baraj doluluk oranı
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