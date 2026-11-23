İSKİ İstanbul 23 Kasım 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Son yağışlarla birlikte yükselişe geçen barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre Darlık Barajı en dolu baraj olurken, Pabuçdere Barajı en düşük doluluk oranına sahip baraj oldu. İşte İstanbul barajlarının güncel doluluk oranlarındaki son durum
İstanbul 23 Kasım 2026 baraj doluluk oranı belli oldu. Yağmur ve kar suları barajlardaki su seviyesini yükseltirken kuraklık doluluk oranını olumsuz olarak etkiliyor. Kentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın genel doluluk oranı 60 seviyesinin üzerinde ölçülürken, bazı barajlardaki düşük su seviyesi dikkat çekti. Peki 23 Kasım İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI BUGÜN NE KADAR?
İSKİ tarafından 23 Kasım 2026 tarihinde paylaşılan güncel verilere göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 60,56 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM: HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?
İSKİ'nin açıkladığı 23 Kasım 2026 tarihli verilere göre İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %78,67
Darlık Barajı: %89,64
Elmalı Barajı: %68,17
Terkos Barajı: %54,56
Alibey Barajı: %72,02
Büyükçekmece Barajı: %42,72
Sazlıdere Barajı: %45,28
Istrancalar Barajı: %40,57
Kazandere Barajı: %12,35
Pabuçdere Barajı: %7,21
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
23 Kasım 2026 tarihli İSKİ verilerine göre İstanbul barajları arasında en yüksek doluluk oranına sahip baraj, %89,64 ile Darlık Barajı oldu. En düşük doluluk oranı ise %7,21 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Darlık Barajı'nı %78,67 ile Ömerli Barajı ve %72,02 ile Alibey Barajı takip ederken, Pabuçdere Barajı'nın ardından %12,35 doluluk oranıyla Kazandere Barajı geldi.
Veriler, İstanbul'daki barajların doluluk oranları arasında önemli farklılıklar bulunduğunu ortaya koyarken, özellikle Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki düşük seviyeler dikkat çekti.