İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

23 Kasım 2026 tarihli İSKİ verilerine göre İstanbul barajları arasında en yüksek doluluk oranına sahip baraj, %89,64 ile Darlık Barajı oldu. En düşük doluluk oranı ise %7,21 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Darlık Barajı'nı %78,67 ile Ömerli Barajı ve %72,02 ile Alibey Barajı takip ederken, Pabuçdere Barajı'nın ardından %12,35 doluluk oranıyla Kazandere Barajı geldi.

Veriler, İstanbul'daki barajların doluluk oranları arasında önemli farklılıklar bulunduğunu ortaya koyarken, özellikle Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki düşük seviyeler dikkat çekti.