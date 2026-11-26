İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? AKOM kar yağışı için tarih verdi! 2026 Aralık ayında İstanbul'a kar yağacak mı, hangi gün?
Kasım ayının son günlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusuna yanıt aranırken İstanbul'a kar yağışı için beklenen açıklama AKOM'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte kar yağışı ihtimalinin en yüksek olduğu döneme ilişkin tahminlerini paylaştı. Öte yandan hafta sonundan itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2026 Aralık ayında İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? İşte AKOM'un son hava durumu açıklaması ve İstanbul için kar tahminleri...
Kasım ayının son haftasına girilmesiyle birlikte soğuk havalar kendini iyice hissettirmeye başlarken İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi. İstanbul'da kar yağışı için en olası dönemi paylaşan AKOM, hava sıcaklıklarının aralık ayının son haftasından itibaren düşeceğine dikkat çekti. Öte yandan 29 Kasım Pazar gününden itibaren İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşmesi ve yağışların başlaması bekleniyor. Peki, İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak, 2026 Aralık ayında kar bekleniyor mu? İşte AKOM ve Meteoroloji değerlendirmeleri ile 26 Kasım Perşembe İstanbul hava durumu tahmin raporu...
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 25 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı'nda İstanbul'un kış mevsimine ilişkin hava tahminlerini paylaştı.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci'nin aktardığı değerlendirmelere göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.
İstanbul'da kar yağışı için en güçlü ihtimal ise Ocak 2027'nin başından şubat ayının ortasına kadar uzanan dönemde görülüyor.
AKOM'un uzun vadeli tahminine göre kış boyunca 1 ila 3 gün sürebilecek ani kutup soğukları, kentte kar örtüsü oluşmasına neden olabilir. Ancak kar yağışının başlayacağı kesin gün henüz açıklanmadı.
AKOM'DAN İSTANBUL'A SOĞUK HAVA UYARISI
AKOM'un 26 Kasım Perşembe günü yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerine yaklaşacak.
Ancak 29 Kasım Pazar gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor.
Pazar günü İstanbul genelinde aralıklı yağmur tahmin edilirken yeni haftada soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek.
AKOM'un açıklamasına göre hafta sonu 15-16 derece seviyelerinde seyredecek gündüz sıcaklıkları, 2 Aralık Çarşamba günü 5 dereceye kadar gerileyebilecek.
İSTANBUL'DA ARALIK AYINDA KAR YAĞACAK MI?
Aralık ayının ilk günlerinde İstanbul'da kar yağışı ihtimali de merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kısa vadeli tahminlerinde 29 Kasım'dan itibaren yağmur öne çıkarken kent genelinde kar yağışı beklenmiyor.
30 Kasım-7 Aralık döneminde Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşebileceği belirtiliyor.
Uzmanların değerlendirmelerine göre aralık ayının ilk günlerinde İstanbul'da havada kısa süreli kar taneleri görülebilir. Ancak kent genelinde yerde birikecek kadar bir yağış öngörülmüyor.
İSTANBUL 6 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
26 Kasım tarihli AKOM raporuna göre, 27 Kasım-2 Aralık 2026 tarihlerinde İstanbul hava durumu tahminleri şöyle:
27 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu 10-16°C
28 Kasım Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu 10-15°C
29 Kasım Pazar: Aralıklı yağmurlu 6-11°C
30 Kasım Pazartesi: Hafif yağmurlu 4-7°C
1 Aralık Salı: Aralıklı yağmurlu 3-7°C
2 Aralık Çarşamba: Aralıklı yağmurlu 2-5°C
Hafta sonundan itibaren etkili olması beklenen yağışlarla birlikte gece sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak. Soğuk havanın özellikle aralık ayının ilk günlerinde daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA 2026-2027 KIŞI NASIL GEÇECEK?
AKOM'un uzun vadeli değerlendirmelerine göre İstanbul'da kış mevsimi boyunca yağışların genel olarak mevsim normalleri civarında, bazı dönemlerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Kentte kar ihtimalinin ocak ayının başından şubat ortasına kadar artabileceği, mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçebileceği tahmin ediliyor.
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış koşullarına karşı hazırlıklarını sürdürüyor. İBB'nin 4 bin 781 kilometrelik yol ağında, 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araçla toplam 637 noktada görev yapması planlanıyor.